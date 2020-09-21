Какие бывают автоэмали и как правильно их разбавлять

Кузов транспортного средства ранее окрашивали при помощи лакокрасочных материалов на масляной основе. Из-за этого их приходилось неделями просушивать, что было не очень для производителя и автовладельца. Но в 1923 году изобрели краску для транспортных средств, которая способна быстро высыхать.

Для транспортных средств она долго оставалась единственным используемым покрытием. Но технический прогресс на месте не стоит и в последнее время появляется большое количество красок, которые используют для окрашивания транспортного средства. Широкий выбор автоэмалей и лаков предлагает интернет-магазин https://avtomaler-plus.com.ua/.

Разновидности

Для окрашивания кузова в последнее время используют четыре наиболее распространённых эмалей: акриловые и синтетические, а также алкидные и нитроэмали. Всего за несколько часов способна высыхать краска на основе нитрила.

Помимо этого, при нанесении достаточно будет одного слоя для равномерного покрытия. Но производителям пришлось искать замену этому материалу, так как покрытие не очень устойчивая к влиянию бензина и солнечного света.

В 40-е годы была изобретена эмаль на алкидной основе. Она на протяжении длительного периода была незаменимой и наиболее востребованной. По количеству сухого остатка эта эмаль превосходит нитроэмаль.

При нанесении на кузов авто будет достаточно максимум трёх слоёв для того, чтобы поверхность выглядела привлекательно. Помимо этого, эмали на алкидной основе являются устойчивыми к действию бензинов и ультрафиолета.

Эмаль с добавлением в неё меламина называется среди современных мастеров синтетикой. Связано такое наименование с тем, что жирные синтетические кислоты лежали в основе алкидной части эмалей для транспортного средства.

При температурном режиме в 130 градусов происходит взаимодействие меламиновой с алкидной частью. Отвердителем выступает меламиноформальдегидная смола. В состав может быть внесён ускоритель сушки, если не удаётся добиться определённого температурного показателя.

На смену синтетике пришли эмали на акриловой основе. Поставляют их в виде двух отдельных компонентов, а перед нанесением на окрашиваемую поверхность их соединяют. Они способны отверждаться при комнатной температуре. Но цена на такой сосав довольно высокая.

Специалисты для окрашивания небольших элементов на кузове рекомендуют пользоваться акриловыми либо же алкидными составами. А вот нитроэмали крайне не желательно использовать.