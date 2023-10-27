Долгосрочная аренда помещений — что нужно знать
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Долгосрочная аренда помещений — что нужно знать

27 октября 2023

Долгосрочная аренда помещений – это оптимальный выход для предпринимателя, который планирует открытие бизнеса и не имеет собственной недвижимости.

Чтобы аренда апартаментов на длительный срок оказалась выгодной, нужно учитывать множество важных нюансов.

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Выбор помещения

Чтобы выбрать помещение для долгосрочной аренды, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

  • Расположение. Оно должно соответствовать целям аренды помещения. Если планируется открытие розничного магазина или кафе, нужно выбирать объект в месте с высокой проходимостью. Для узкоспециализированных заведений проходимость не является столь важным фактором, поскольку в такие места клиенты приезжают целенаправленно.
  • Соседи и конкуренты. Соседние точки должны способствовать усилению трафика и не составлять прямой конкуренции.
  • Арендная плата. Желательно, чтобы арендная плата не превышала 30% от дохода предприятия.
  • Условия аренды. Этот аспект нужно изучить предельно внимательно, особенно все, что касается выплаты штрафов и неустоек.
  • Состояние помещения. Важно, чтобы помещение соответствовало целям арендатора и не требовало проведения ремонта, поскольку в противном случае аренда может оказаться невыгодной.

Составление договора аренды

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Чтобы снять квартиру на долгий срок, необходимо предварительно обсудить все условия, затем внести их в текст документа и подписать его.

Удобно использовать готовые шаблоны договоров аренды, дорабатывая их под свои условия.

Основные части в договоре аренды таковы:

  • Предмет договора. В данной части должны содержаться подробные сведения о помещении. Также обязательно должно быть упомянуто отсутствие каких-либо обременений на данном объекте.
  • Стороны договора. В данном разделе фиксируются сведения о лицах или компаниях, между которыми заключается соглашение об аренде помещения. Если договор заключается представителями, действующими на основании доверенности, эта информация также должна быть упомянута.
  • Период действия соглашения. Долгосрочная аренда – это аренда на период от одного года и более. Такой документ обязательно должен быть зарегистрирован в Росреестре.
  • Внесение платы за аренду. В данном разделе подробно описываются суммы выплат, порядок их внесения на счет арендодателя. Также обязательно следует указать условия повышения платежей за аренду.
  • Права и обязанности сторон. В этой части описываются обязанности и права, которыми обладает каждая из сторон. При заполнении данного раздела очень важна максимальная конкретика. Общих фраз лучше избегать.

Долгосрочная аренда помещений предлагается на выгодных условиях на сайте arenda.updk.ru.



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