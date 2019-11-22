Какие бывают автоэмали и чем их разбавлять

Покрасочные работы включают приготовление краски и лака, а также требующегося состава для данной процедуры. От того, в каком состоянии находится необходимый материал, зависит итоговый результат. Широкий ассортимент автомобильных лакокрасочных материалов представлен в интернет-магазине http://amfarba.com.ua/.

Как выбрать краску

Эмали для машины разделяются в зависимости от концентрации входящего состава. Они могут быть высоконаполненными, наполненными до середины и низконаполненными. Наполненность определяет то, какой будет вязкости и тягучести краска.

На общий объем краски, которую требуется израсходовать, оказывает влияние растворитель. Они разделяются на полярные и неполярные. Специалистами рекомендуется использование товара одной марки для избежания разных дефектов.

Полярные варианты перемешиваются с таким же количеством растворителя. В полярных видах имеются такие вещества, как кетоны, спирты и другое.

Делать замену между полярными и не полярными нельзя. Для изменения вязкости применяется прибор вискозиметр. Вискозиметры возможно использовать различных размеров. Чтобы были получены, более точные данные, необходимо все операции проводить при конкретном температурном режиме.

Разбавление краски

Температура определяет скорость высыхания краски и то, как она будет растекаться. Для предотвращения отрицательного результата производителями рекомендуется использовать разбавитель при определенных показателях температуры.

Все автоэмали имеют жидкий вид. Сразу ее наносить нельзя. Требуется быть в курсе пропорций, которые дадут краске возможность легко и правильно наноситься.

Для покраски авто лучшим вариантом растворителя будет:

Применять его необходимо при наиболее низких температурах. Так краска быстрее высохнет, и не будут образовываться потеки. Если температура воздуха составляет около 25 градусов, то лучше использовать растворитель, у которого средняя скорость испарения. При температуре выше 25 градусов применяется растворитель, у которого имеются медленные свойства испарения.

Если для автомобиля выбран перламутровый цвет или металлик, то лучше всего взять растворитель с медленным испарением. Это позволит добиться однотонной покраски и предотвратить появление других дефектов.

Когда краска готова, ее фильтруют. Для этого берут обычный капроновый чулок. После проведения фильтрации проводят работы по окрашиванию авто. Если процесс разведения прошел правильно, то она не так быстро израсходуется.