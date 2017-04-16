Холщовые сумки с нанесением - отличный рекламный ход

Реклама помогает продавать товары, предлагать услуги, презентовать компании. Поэтому, рекламные носители постоянно совершенствуются, появляется всё больше интересных и эффективных идей.

Одной из таких идей, которая развивается и пользуется популярностью, являются холщовые сумки с нанесением. И это не случайно.

Помимо того, что реклама на таких сумках смотрится очень выигрышно, не банально, подобные сумки ещё и очень удобны, функциональны в своём использовании.

Это — не просто буклет или листовка, которая затеряется, порвётся, про неё сразу все забудут. Холщовыми сумками можно пользоваться долго. К тому же, они гораздо более экологичные, чем обычные целлофановые промо пакеты.

Основным предназначением промо сумки является её использование в промо акциях, выставках и во многих других сферах и рекламных компаниях.

Холщовые сумки популярны среди людей разных поколений. Это также является несомненным плюсом и достоинством, ведь очень важно, чтобы реклама привлекала и была нацелена на различную аудиторию и всех возможных клиентов без исключения.

Стоимость холщовой сумки, конечно, несколько выше, чем стоимость пакетов ПВД. Однако, эти доплаты того стоят, ведь для клиентов важно, чтобы компания двигалась в ногу со временем.

Это создаёт сразу определённое мнение об организации и её успешности. Такая сумка может с лёгкостью стать уникальным бизнес сувениром, отражающим стремление компании подчеркнуть свою индивидуальность.

Промо сумка занимает совсем немного места. Её легко сложить, она поместится в небольшой кармашек, она всегда может быть под рукой.

Также, подобные сумки выдерживают до десяти килограмм, а это значит, что её можно взять с собой и в магазин за покупками, и на пляж, и на пикник, и на прогулку с детьми.

Холщовая сумка может станет настоящим оригинальным дополнением к образу, ведь сейчас их можно изготовить благодаря современным технологиям и оборудованию разноцветными, со всевозможными узорами, с яркими запоминающимися дополнениями.

Таким образом, холщовая сумка может стать одной из частей фирменного стиля компании.

Важно также, что при заказе холщовых сумок оптом стоимость на них значительно снижается, что является приятным бонусом. А это значит, что вы можете воплотить в жизнь все свои идеи при создании сумки, и затраты будут небольшие.

Создавайте свой собственный дизайн сумки, презентуйте свою компанию, привлекайте новых клиентов и партнёров без особых усилий и затрат.

Далее на видео смотрите преимущества использования холщовых сумок.