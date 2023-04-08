Какие бывают дизайнерские светильники

Чтобы создать необычную композицию в помещении, очень важно внимательно подойти к выбору каждой детали. Безусловно, один из очень важных элементов интерьера – светильник, и многим стоит узнать о том, какими бывают дизайнерские их варианты.

Настольная лампа в виде кристалла

Отличное решение для стиля “Бунгало”, поскольку он основан на природных материалах и формах. Высокая и стильная, эта лампа дает достаточно света для комфортной работы, учебы и отдыха.

Кстати, светильник будет неплохо выглядеть и в интерьере, оформленном в стиле “Арт-Деко”.

Люстры со свечами

Конечно, речь идет не об обычных свечах, а о лампах в форме свечей. Существует множество разнообразных люстр такого плана.

Могут смотреться как в классическом интерьере, так и в различных утонченных стилях восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого столетия.

Как и предыдущий вариант, можно использовать в эклектике, но тут нужен очень хороший вкус, чувство меры и некоторые теоретические познания.

Стоит хотя бы минимально разбираться в стилях и знать их историю, от “Древнегреческого” до “Хай-Тека”.

Светильник в стиле “Стримлайн”

Стиль возник в пятидесятых годах прошлого столетия и с тех пор популярен. В том числе, его можно увидеть в видеоигре Fallout.

Для стиля характерны плавные линии и формы, перетекающие одна в другую. Примером такого светильника является настольная лампа в виде сферы с плавным переходом в подставку.

Какие еще есть варианты

Существует множество других дизайнерских светильников.

Это всевозможные лампы, стилизованные под промышленные, подходящие для стиля “Лофт”. Также это разные светильники, которые стилизованы под старину. Востребованы дизайнерские подвесные светильники.

А еще можно найти самые разные футуристичные варианты, которые помогут превратить помещение в кабину космического корабля, инопланетный мир или создать иную фантастическую обстановку.

Также можно выбирать дизайнерские напольные светильники.

Как правильно подобрать светильник

Поскольку речь не об обычном осветительном приборе, а именно о дизайнерском настенном светильнике, может понадобиться консультация специалиста.

Важно, чтобы предмет прекрасно сочетался с другими элементами композиции. Конечно, можно справиться и самостоятельно, но только если человек уверен в своих силах.

Приобретая дизайнерские светильники, обращаться стоит только в магазин с безупречной репутацией. Также важно проверять и репутацию производителя светильников.

Перед покупкой стоит почитать отзывы в разных независимых информационных источниках.