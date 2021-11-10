Аббревиатура Seo с английского языка переводится как «оптимизация продвижения поисковых запросов». СЕО продвижение включает в себя комплекс работ и мероприятий, приводящих к попаданию сайта на первые позиции в списках поисковых систем, где сайт становится видимым для пользователя, ищущего необходимый ему товар или услугу.

Вторая задача СЕО – заставить нашедшего сайт пользователя отреагировать на предложение продвигаемого сайта: в виде подписок, регистраций или покупок. Выгодная цена раскрутки сайтов в СПб предлагается в группе VK https://vk.com/prodvizhenie_saitov_v_spb_seo/.

В чём суть СЕО и зачем оно нужно

Для более понятного восприятия – вот синонимы СЕО: Раскрутка сайта», «Продвижение сайта», «Оптимизация сайта».

Суть заключается в необходимости добиться от поисковых систем Яндекс и Гугл того, чтобы они выводили продвигаемый сайт на свою первую страницу результатов поиска пользователями того товара (услуги), который продвигается сайтом.

СЕО охватывает бесплатные способы продвижения.

Продвижение сайта нужно для того, чтобы получать новых клиентов среди пользователей интернета, добиться от них отклика предложение и получить прибыль от реализации товара или услуги.

Без продвижения или рекламы сайт в интернете почти никто не видит.

А те, кто видит сайт, почти всегда оказываются его не целевыми посетителями, которым продвигаемые сайтом товары (услуги) чаще всего не нужны.

Поэтому задача СЕО – найти и привлечь клиентов, которым эти товары и услуги нужны, и получить из этого прибыль.

Рекомендуется начинать СЕО продвижение сайта после трёх месяцев самостоятельной работы сайта и более.

Алгоритм продвижения сайта

Последовательность продвижения следующая:

Аудит сайта;

Формирование контента;

Оптимизация;

Аудит сайта. Все нужные параметры сайта анализируются в сравнении с конкурентами.

Первыми проверяются технические характеристики сайта:

Доменное имя и его зона должны отражать вид деятельности и регион работы или область деятельности;

Качество хостинга – безопасность, скорость работы, работа виртуальных серверов.

Формирование ключевых слов и запросов по роду деятельности сайта. Проработка всех возможных сочетаний и вариантов употребления.

Использование для этого сервиса yandexwordstat. Проверка запросов сервисом Мутаген. Контент сайта приводится в соответствие требованиям поисковых систем. Приведение в порядок содержания статей, их заголовков и подзаголовков в соответствии с ключевыми словами и запросами.

Все статьи, иллюстрации, графика, фото должны быть уникальными. Формирование новых статей уже с учётом исследований. Результатом будет вывод сайта на ведущие позиции в поиске. Оптимизация. Формирование ссылок, на которые будут реагировать поисковые системы, и учитывать ключевые запросы. Перелинковка перекрёстных ссылок между страницами на сайте.

Формирование низкочастотных и высокочастотных запросов. Наращивание сторонних ссылок на свой сайт. Учёт региональных запросов по ссылкам. Результатом СЕО оптимизации будет удержание сайтом ведущих позиций в поиске.