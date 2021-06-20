Какая существует субсидиарная ответственность за создание «зеркального» бизнеса

На сегодняшний день существует немалое количество случаев, когда руководитель компании в тайне создает юрлицо, куда выводит активы, и в итоге это приводит к банкротству бизнеса, где человек занимает такую высокую должность.

Для того чтобы предпринять санкции в отношении такого недобросовестного руководителя и его сообщников предусмотрена субсидиарная ответственность, причем именно за создание «зеркального» бизнеса. Подробнее узнать о том, что такое субсидиарная ответственность «зеркального» бизнеса , можно на сайте юридической фирмы vitvet.com.

О чем именно идет речь

Нетривиальным примером может служить ситуация, когда человеку или юрлицу были оказаны некачественные услуги, и он хочет возместить ущерб. Для этих целей он обращается в суд, чтобы взыскать с ответчика достаточное количество денежных средств, однако компания объявляет себя банкротом и ничего не платит.

Но выясняется, что есть и другая компания, что зарегистрирована руководителем. Она в общем может носить то же название, и туда может быть выведено немало активов.

При этом такая компания продолжает процветать. И для того, чтобы такого не было, и существует субсидиарная ответственность.

Какая бывает субсидиарная ответственность в такой ситуации

Этот тип ответственности относится к гражданско-правовому.

Взыскивается материальная компенсация. Важно отметить, что в отличие от ответственности солидарной, при субсидиарной ответственности нельзя просто так выбрать должника из нескольких лиц, нужно сначала произвести проверку в отношении главного должника, и только по ее результатам уже может быть взыскание остальных.

В приведенном выше примере с руководителем сначала должна была быть проведена проверка в отношении основной компании, чтобы потом можно было привлечь «зеркальную».

Если же речь идет о более частой ситуации, когда из-за создания «зеркального» бизнеса банкротится основная компания и подает иск, то тут под субсидиарной ответственностью будет пониматься привлечение всех тех, кто несет ответственность за создание компании с таким же названием. Нередко руководители действуют не в одиночку.

Так что сегодня вполне реально привлечь к субсидиарной ответственности руководителя, который решил создать «зеркальный» бизнес, что в итоге привело к банкротству компании, за которую он нес ответственность.

Но желательно обращаться к специалистам, которые смогут разъяснить нюансы, поскольку суды не всегда способны справедливо оценить ситуацию и вынести правомерное решение.