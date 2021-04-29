Чем отличается импульсный блок питания от обычного?

Импульсный блок питания – инверторное устройство со сложной конструкцией. Ключевое отличие этого оборудования от обычных блоков питания заключается в подаче входного напряжения непосредственно на выпрямитель. После этого происходит формирование импульсов заданной частоты. За этот процесс отвечает отдельная подсистема. Поэтому импульсные блоки питания считаются полноценными цифровыми устройствами.

Несмотря на то, что импульсные БП надежно защищены от перепадов напряжения и негативного воздействия температур, они периодически требуют ремонта.

Необходимость в этом обусловлена ограниченным сроком эксплуатации основных элементов и агрессивным воздействием внешней среды. Ремонт блоков питания импульсных стоит доверять специалистам, которые имеют необходимый опыт, квалификацию и инвентарь. Стоит знать, что ремонт этого оборудования может осуществлять специалист, который имеет допуск по электробезопасности как минимум третьей группы.

Схема работы импульсных БП

Условно процесс работы импульсных блоков питания можно разделить на несколько этапов.

Сначала ток поступает на сетевой фильтр, в результате чего происходит минимизация искажений. Далее происходит трансформация переменного тока в импульсный постоянный. За этот процесс отвечает преобразователь.

На следующем этапе происходит формирование прямоугольных высокочастотных сигналов. Это делает инвертор, который контролируется модулем управления. Далее импульсный трансформатор, на который поступил ток, подает напряжение на элементы блока питания. В результате этого действия ток поступает на выходной выпрямитель и сглаживается на выходном фильтре.

Плюсы и минусы импульсных блоков питания

Ключевым преимуществом этого оборудования считается высокий показатель КПД. Он может достигать 98%.

Незначительные потери могут быть обусловлены переходными процессами, которые возникают в результате переключения ключа. Однако они несущественны. Поэтому их не стоит брать в расчет. К плюсам импульсных блоков также относится компактность и легкость. Данное преимущество обеспечивается за счет того, что принцип действия импульсного БП не предполагает применения массивного трансформатора.

Если говорить о минусах, то ключевым недостатком является сложность конструкции. Для работы с таким оборудованием понадобятся определенные значения в сфере электроники и электротехники.

То же самое касается и ремонта импульсных БП. Работу этих устройств смогут восстановить только квалифицированные специалисты, знающие тонкости функционирования силовых модулей, систем охлаждения и электронных компонентов импульсных блоков питания.