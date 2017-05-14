образ жизни – креатив
Какая щепа лучше для копчения?
14 мая 2017

Выполнить копчение любых продуктов – это весьма непростой процесс. Даже специализированное оборудование даёт возможность регулировать подачу кислорода и уровень температуры внутри коптильни, но сам вкус зависит в большей степени от выбора щепы.

Щепа для копчения оптом продаётся в свободном доступе в Интернете. Нижеприведённая публикация даст практические советы, которые предоставят все необходимые возможности для выполнения самостоятельного копчения высокого класса.

Породы древесины, щепа которых подходит для коптильни

Породы древесины, щепа которых подходит для коптильни

Весьма распространена щепа фруктовых пород древесины:

  • яблоня;
  • груша;
  • слива и т.д.

Любой кулинар скажет, что щепа фруктовых деревьев большей степени подходит для копчения птицы. Для говядины, свинины и морепродуктов всё же рекомендуется применять ольху, осину, дуб.

Дубовое копчение придаёт мясу особый аромат. Ольховая щепа в принципе считается универсальной. Именно по этой причине она и является самой распространённой в продаже к настоящему моменту.

Осиновая щепа сама по себе не используется в копчении. Она лишь в некоторых пропорциях добавляется к другой щепе для достижения определённых вкусовых оттенков.

Однако, порода древесины щепы – это не последний технический критерий её выбора.

Величина щепы влияет на сочность мяса!

Величина щепы влияет на сочность мяса!

Новички в копчении даже не подозревают о том, что толщина щепы может повлиять на сочность мяса. Обыватель полагает, что на сочность влияет лишь изначальная жирность куска/тушки.

Процесс можно описать следующим образом. Чем меньше щепа, тем быстрее она сгорает. Соответственно, температура в коптильне резко возрастает и жир, растаяв, полностью стекает с мяса.

В результате копчение делает из мяса невкусный и сухой «резиновый» белок, вряд ли пригодный для употребления. Безусловно, в пищу он может быть употреблён, но никакого гастрономического наслаждения Вы явно не получите.

В случае, если щепа содержит кору или плесень, то мясо гарантированно будет горчить или иметь неприятный запах. Безусловно, можно самостоятельно собрать щепу в лесу. Однако, покупка гарантированно избавит от большинства проблем в заготовке.

Ведь щепа должна иметь определённую влажность, чтобы быстро не сгореть, а планомерно давать необходимый дым.

Смотрите также:

В видео демонстрируется, как можно заготавливать щепу для копчения самостоятельно:

Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: С помощью клея и скрепок коробку сделать не составит большого труда. Главное, что нужно будет сделать –...
  • Александр: Как снимать позиции сайта в Яндекс Вебмастере? Почему лучше снимать позиции в Яндекс Вебмастере?...
  • Марина: Для душевых перегородок можно использовать также материал поликарбонат. В этом случае перегородки обойдутся...
  • serge: Слишком все сложно как-то обыграно. На сколько я понял, это не просто просмотр, но и покупка. А как клиента...
  • Агата: Доброго времени суток! Меня зовут Агата, город Казань. Прошу вас помочь помощи в развитие рекламы по ремонту...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!