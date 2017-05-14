Какая щепа лучше для копчения?

Выполнить копчение любых продуктов – это весьма непростой процесс. Даже специализированное оборудование даёт возможность регулировать подачу кислорода и уровень температуры внутри коптильни, но сам вкус зависит в большей степени от выбора щепы.

Щепа для копчения оптом продаётся в свободном доступе в Интернете. Нижеприведённая публикация даст практические советы, которые предоставят все необходимые возможности для выполнения самостоятельного копчения высокого класса.

Породы древесины, щепа которых подходит для коптильни

Весьма распространена щепа фруктовых пород древесины:

яблоня;

груша;

слива и т.д.

Любой кулинар скажет, что щепа фруктовых деревьев большей степени подходит для копчения птицы. Для говядины, свинины и морепродуктов всё же рекомендуется применять ольху, осину, дуб.

Дубовое копчение придаёт мясу особый аромат. Ольховая щепа в принципе считается универсальной. Именно по этой причине она и является самой распространённой в продаже к настоящему моменту.

Осиновая щепа сама по себе не используется в копчении. Она лишь в некоторых пропорциях добавляется к другой щепе для достижения определённых вкусовых оттенков.

Однако, порода древесины щепы – это не последний технический критерий её выбора.

Величина щепы влияет на сочность мяса!

Новички в копчении даже не подозревают о том, что толщина щепы может повлиять на сочность мяса. Обыватель полагает, что на сочность влияет лишь изначальная жирность куска/тушки.

Процесс можно описать следующим образом. Чем меньше щепа, тем быстрее она сгорает. Соответственно, температура в коптильне резко возрастает и жир, растаяв, полностью стекает с мяса.

В результате копчение делает из мяса невкусный и сухой «резиновый» белок, вряд ли пригодный для употребления. Безусловно, в пищу он может быть употреблён, но никакого гастрономического наслаждения Вы явно не получите.

В случае, если щепа содержит кору или плесень, то мясо гарантированно будет горчить или иметь неприятный запах. Безусловно, можно самостоятельно собрать щепу в лесу. Однако, покупка гарантированно избавит от большинства проблем в заготовке.

Ведь щепа должна иметь определённую влажность, чтобы быстро не сгореть, а планомерно давать необходимый дым.

Смотрите также: Узнайте о том, что на самом деле кладут в гамбургеры МакДональдс. Рекомендации бизнесменов, которые дадут возможность самостоятельно открыть ресторан с нуля — http://www.propr.me/kak-otkryt-restoran-s-nulya/

В видео демонстрируется, как можно заготавливать щепу для копчения самостоятельно: