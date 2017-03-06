Как открыть ресторан с нуля?

Ресторанный бизнес по статистике стоит на первом месте по количеству разорений. Действительно, вести его успешно в особенности на территории России очень сложно, если Вы не являетесь медийным лицом (актёром, телеведущим).

Бизнес-план ресторана – это возможность предусмотреть большинство возможных трат заранее. Кроме того, не стоит забывать о том, что на рынке уже присутствуют конкуренты. В нижеприведенной публикации будут отмечены основные шаги, которые позволят достичь успеха в ресторанном бизнесе.

Сколько потребуется денег?

Дело в том, что лишь на оснащение площади в ресторане (кухня, зал, бар и т.д.) потребуется не менее 800$ на квадратный метр. Стоит добавить ещё непосредственно саму стоимость недвижимости.

Безусловно, на первом этапе можно снимать помещение. Но в случае приобретения, средняя стоимость составит 400 000 долларов (естественно, цифра актуальна для большинства крупных городов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга – там цифра может быть выше в 2,5 раза).

Причём означенная сумма будет достаточной для открытия среднестатистического ресторана. Не идёт речь о невероятном шике, позолоченной мебели или сверхуникальном меню.

За вышеозначенную цену Вы получите возможность создания среднестатистического ресторана.

Какая кухня пользуется наибольшей популярностью?

Безусловно, при организации ресторана, прежде всего, следует определиться, какие блюда он будет предоставлять. Для этого следует оценить:

предложение рынка;

возможность нахождения профессиональной команды во главе с шеф-поваром;

возможность покупки соответствующих свежих продуктов (поиск поставщиков).

В России всегда будет пользоваться популярностью итальянская и французская кухня. С целью расширения потенциальной аудитории нередко эти кухни объединяются в одном меню.

По большому счету, человек хочет вкусно поесть за доступные деньги в приятном месте. Какая кухня будет ему предоставлена – не имеете большого значения.

Территориальное расположение ресторана также является решающим. Если Вы полагаете, что центр города – это идеальное место для дорогостоящего заведения общественного питания, то вы глубоко заблуждаетесь.

Здесь, напротив, следует делать упор на массовость. Другими словами, еда должна быть максимально доступной.

Роман Никитин расскажет о том, как самостоятельно открыть ресторан: