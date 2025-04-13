Какая бывает фурнитура для выдвижных ящиков мебели

Чтобы обеспечить нормальное функционирование выдвижных ящиков мебели, следует грамотно выбирать фурнитуру. Так как ассортимент ее довольно большой, к выбору стоит подходить ответственно. Выбрать будет проще, если изучить основные виды.

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Направляющие

В настоящее время выдвижные ящики комплектуются несколькими видами направляющих.

Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит обратить внимание на их ключевые особенности.

Роликовые

Они выделяются достатчно простой конструкцией. В их состав входит несколько пластин, а также механизм.

Внутри подготвленного производителями механизма расплагается несколько шариков. Они выполняют роль подшипника.

Среди отличительных особенностей данных направляющих можно выделить не только шумность, но и ограниченность эксплуатации, а также относительно небольшую грузоподъемность.

Шариковые

Со стороны данная конструкция напоминает телескопическую конструкцию.

В состав введены не только пластины, но и несколько других элементов. Такие направляющие можно использовать в разнообразных условиях, поскольку они переносят нормальную нагрузку. Располагать их можно на значительной высоте. Они выделяются плавностью движения, а также бесшумностью.

Метабоксы

Отличительная особенность подобных конструкций – это соединение роликовых направляющих с боковыми стенками ящика, изготовленными из металла.

Данные метабоксы выдерживают значительную нагрузку (приблизительно до 20 кг). Помимо этого, в состав можно ввести несколько доводчиков. Посредством этих элементов можно без особых сложностей открывать, а также закрывать ящики. Помимо этого, в состав можно вводить и множество других элементов.

Тандембоксы

В этом случае в состав ящиков вводят боковины, подготовленные из металла.

Дополнительно устанавливаются и рейлинги, подготовленные из прочных и стойких трубок. Их можно заполнять. Максимально возможный вес – около 20-25 кг. При этом важно правильно выбирать модель, чтобы воспользоваться всеми достоинствами.

Направляющие, предназначенные для скрытого монтажа

Они выделяются наибольшей устойчивостью, прочностью и стойкостью.

Прикреплять их довольно просто. С этим процессом каждый человек сможет справиться собственными силами. При этом важно выполнять все предписания специалистов. Это избавит от многочисленных сложностей и проблем.