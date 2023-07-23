Как делается проверка систем молниезащиты
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Как делается проверка систем молниезащиты

23 июля 2023

Обеспечение зданий и иных строительных объектов молниезащитой строго регламентируется на государственном уровне. Кроме оснащения такими средствами, важно своевременно проводить проверку и эффективность молниезащиты, для чего необходимы знания и опыт, а также специализированное оборудование.

Проверка молниезащиты зданий и сооружений выполняется компанией https://elaba24.ru/service/electrical/proverka-sistem-molniezashity/.

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Что такое молниезащита

Защитой от ударов молнии называют специальные сооружения, которые призваны нейтрализовать высокие токи от природных проявлений так, чтобы минимизировать возможные последствия в виде пожара, либо иных разрушений. Принцип работы заключается в том, что, попадая на систему, высокий разряд проходит через нее и отводится в землю, что способствует его дальнейшему обезвреживанию.

К конструкции защиты от ударов молнии предъявляется ряд требований, закрепленных в регламентирующем документе государства.

Также есть отдельный раздел о проверке функциональности данной установки, а также требования к должностным лицам, проводящим тестирование.

Применяемое в работе оборудование также должно быть сертифицировано соответствующим органом метрологии, с действительным сроком эксплуатации и допуском.

Сотрудники, допускаемые к объекту с целью проверки уровня молниезащиты также обязаны иметь разрешительные документы, а также действительное удостоверение установленного образца.

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Как проводится проверка молниезащиты здания

Одним из первых действий станет заключение договора об оказании услуг по проверке.

Специалист может запросить документы на объект, либо дополнительные сведения, выписки, информацию о характеристиках здания. Также потребуется предоставить документы о проведенных ранее проверках, а также проектной документации. При отсутствии каких-либо сведений, сотрудник составляет акт.

Проверку молниезащиты невозможно провести дистанционно, либо самостоятельно, поэтому процедура сопровождается выездом непосредственно на адрес, визуальным осмотром и иногда фото или видео фиксацией.

Процесс сопровождается следующим алгоритмом действий: замер переходного сопротивления молниеотводов, проверка сварных швов, креплений; измерение сопротивления заземления, в случае обнаружения несоответствий, составляют протокол о требовании монтажа соответствующих защитных элементов.

Результатом проверки является протокол о соответствии, либо не соответствии, в последнем случае регламентируется срок на устранение и повторное проведение замеров.



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