Как делается проверка систем молниезащиты

Обеспечение зданий и иных строительных объектов молниезащитой строго регламентируется на государственном уровне. Кроме оснащения такими средствами, важно своевременно проводить проверку и эффективность молниезащиты, для чего необходимы знания и опыт, а также специализированное оборудование.

Проверка молниезащиты зданий и сооружений выполняется компанией https://elaba24.ru/service/electrical/proverka-sistem-molniezashity/.

Что такое молниезащита

Защитой от ударов молнии называют специальные сооружения, которые призваны нейтрализовать высокие токи от природных проявлений так, чтобы минимизировать возможные последствия в виде пожара, либо иных разрушений. Принцип работы заключается в том, что, попадая на систему, высокий разряд проходит через нее и отводится в землю, что способствует его дальнейшему обезвреживанию.

К конструкции защиты от ударов молнии предъявляется ряд требований, закрепленных в регламентирующем документе государства.

Также есть отдельный раздел о проверке функциональности данной установки, а также требования к должностным лицам, проводящим тестирование.

Применяемое в работе оборудование также должно быть сертифицировано соответствующим органом метрологии, с действительным сроком эксплуатации и допуском.

Сотрудники, допускаемые к объекту с целью проверки уровня молниезащиты также обязаны иметь разрешительные документы, а также действительное удостоверение установленного образца.

Как проводится проверка молниезащиты здания

Одним из первых действий станет заключение договора об оказании услуг по проверке.

Специалист может запросить документы на объект, либо дополнительные сведения, выписки, информацию о характеристиках здания. Также потребуется предоставить документы о проведенных ранее проверках, а также проектной документации. При отсутствии каких-либо сведений, сотрудник составляет акт.

Проверку молниезащиты невозможно провести дистанционно, либо самостоятельно, поэтому процедура сопровождается выездом непосредственно на адрес, визуальным осмотром и иногда фото или видео фиксацией.

Процесс сопровождается следующим алгоритмом действий: замер переходного сопротивления молниеотводов, проверка сварных швов, креплений; измерение сопротивления заземления, в случае обнаружения несоответствий, составляют протокол о требовании монтажа соответствующих защитных элементов.

Результатом проверки является протокол о соответствии, либо не соответствии, в последнем случае регламентируется срок на устранение и повторное проведение замеров.