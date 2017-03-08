Как знать, когда перестроить Вашу маркетинговую стратегию

Владелец малого бизнеса разрабатывает маркетинговые стратегии во время ежегодного процесса бизнес-планирования.

После того, как она и ее команда осуществят стратегии, они измеряют результаты каждого использования метрики, такие как обменный курс перспектив для клиентов.

Если результаты продаж неутешительны, владелец бизнеса может решить, что она должна перестроить свою маркетинговую стратегию — стратегии изменения и перераспределить маркетинговые ресурсы.

Владелец бизнеса и его команда обрабатывают маркетинговое сообщение, чтобы поставить к потребительским перспективам через СМИ, такие как реклама, социальная сеть, печатные брошюры и веб-сайт компании.

Сообщение разработано, чтобы ясно дифференцировать продукты и услуги компании от тех из конкурентов — шоу, почему они — лучшая общая стоимость для клиентов.

Если фактические результаты продаж ниже прогноза, это может быть знак, сообщение не находит отклик у клиентов.

Пересмотр сообщения, чтобы подчеркнуть различную выгоду продуктов или услуг может быть необходимым, а также лучшим выравниванием сообщения к факторам, которые являются самыми важными для клиентов.

Изменение СМИ является другим выбором. У публикаций, которые компания выбрала для ее кампании печатного объявления, например, может не быть достаточного обращения в целевых рынках компании.

Деловая среда — которой управляет малый бизнес, никогда не статично, и экономика, возможно, резко упала, так как компания завершила свой стратегический план.

Чтобы помешать уменьшению продаж, владельцу малого бизнеса, вероятно, придется использовать агрессивную тактику, такую как продвижение продажи по всему магазину или снижение цен на определенные популярные элементы.

Не все стратегические корректировки происходят от отрицательных тенденций. Если доверие потребителей повышается, например, клиенты могут быть готовы, сделать покупки, если перед этим Вы провели брендинг территорий.

Когда конкурент делает сильное перемещение, такое как открытие двух новых хранилищ или сокращение цен, владелец малого бизнеса должен ответить собственными стратегическими шагами или рискнуть терять клиентов.

Критически важно для владельца малого бизнеса постоянно контролировать, конкуренты стратегий реализуют, таким образом, он может сформулировать ответы им.

Он должен обратить внимание на рекламные темы конкурентов, частоту и носители, которые это использует. Изучение, что конкуренты подчеркивают на их веб-сайтах, может также дать владельцу бизнеса общее представление того, как конкуренты намереваются получить долю рынка.

Если уровень роста объема продаж уменьшается для нескольких четвертей, это — знак, традиционные целевые рынки компании становятся влажными.

Это означает, что в этих группах есть недостаточно потенциально новых клиентов. Бизнес-владелец должен рассмотреть, которому другие потребительские группы могли принести пользу из продуктов или услуг компании и создать стратегию обратиться к ним.

Реализация этой стратегии может потребовать корректировок продукта или услуги, предлагающего, таким образом, это выровненное потребностей этих новых групп.

Например, центру боулинга, чья традиционная клиентская база взрослой игры лиги уменьшается, вероятно, придется добавить достопримечательности, такие как видеоигры, чтобы ввести младших боулеров и семьи.

Владельцу малого бизнеса, который видит колебания продаж, не, вероятно, придется внести стратегические корректировки вообще — ситуация может исправить себя.

Владелец кинотеатра, например, знает, что присутствие может уменьшиться во время четверти, не потому что аудитория уменьшается, но потому что отрасль кинофильма не выпускала достаточно популярных фильмов та четверть.

Если бы несколько блокбастеров выходят в следующей четверти, посещаемость его театра быстро возвратилась бы на ходу к прогнозу.

Также далее на видео вы можете ознакомиться с видами маркетинговых стратегий.