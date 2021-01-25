Обзор мобильного приложения AliExpress и его функционала

Пожалуй, не осталось такого человека, который не знал бы об AliExpress. Это крупнейшая китайская торговая площадка. Важно отметить, что она является не только оптовой, но и розничной. Каждый может приобрести на AliExpress то, в чём нуждается. Привлекательность заключается, прежде всего, в широчайшем ассортименте и доступности цен. С появлением мобильного приложения, покупки стали ещё доступнее и ещё проще. Теперь Вы сможете искать необходимые товары в любом месте, где в принципе есть выход в сеть (автобусная остановка, зал супермаркета, ожидание в зале стоматологической клиники и т.д.).

Скачать приложение Алиэкспресс не составит труда обладателям андроид-устройств. Обратим внимание, что само приложение достаточно удобно и комфортно в использовании для русскоязычного пользователя. Тем не менее, и минусы присутствуют также.

Базовые особенности приложения для покупок

После установки перед пользователем открывается следующее:

главный экран;

инструменты для сортировки поиска;

перечень доступных категорий товаров;

информация о доступных скидках и купонах.

С самого начала рекомендуем переключить язык интерфейса на русский. Кроме того, если приложение некорректно определило страну пользователя, её важно исправить вручную (отображается в правом верхнем углу).

Минус – цены отражаются только в долларах. Было бы комфортно, если пользователь могут видеть цену сразу в национальной валюте выбранного государства.

Приступить к покупкам можно без регистрации, введения логина и пароля. Это удобно, если пользователь предполагает лишь прицениться, ознакомиться с ассортиментом.

Ознакомление с товаром и покупка

После того, как Вы задали параметры поиска (вилку цену, поисковый запрос, мета-теги и т.д.), приложение обеспечивает Вам отобранную выдачу подходящих товаров. Чтобы ознакомиться с одним из них, достаточно тапнуть по заголовку, изображению.

Во вкладке описание будут указаны все необходимые особенности товара. Отметим, что описание излагается на английском языке. В некотором роде это плюс, так как некорректный автоматизированный перевод зачастую приводит к неправильному пониманию покупателем особенностей лота.

Чтобы осуществить покупку, достаточно вести данные банковской карты. Необязательно делать это вручную. Наведите камеру на фронтальную сторону карты, и номер распознается, вставится в поле автоматически. При этом данные карты нигде не будут сохранены, обеспечивая максимальную безопасность конфиденциальных данных.

В видео наглядно показана работа с приложением AliExpress: