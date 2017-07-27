Виды торговых стеллажей

Сегодня торговые стеллажи можно встретить в любом магазине. Такие конструкции предназначены для удобного и компактного хранения продукции, и при этом, они могут различаться между собой по форме и размеру.

Сегодня приобрести торговые стеллажи можно с помощью интернет-сайтов. В процессе покупки стоит воспользоваться услугами магазина http://kovrov-fab.ru/stellazh-pristennyj.

Основные виды

В основном, все торговые стеллажи различаются между собой по материалу основы. Для изготовления конструкций применяются следующие варианты:

металл;

дерево;

пластик;

стекло.

Стоит отметить, что выбор материала стеллажа зависит от типа продукции. К примеру, не для всех товаров подходит металл или дерево в качестве основы.

Также, стеллажи могут различаться между собой типом конструкции. Наиболее популярными и простыми являются пристенные варианты, которые располагают около стен по периметру помещения.

Нередко конструкции размещают только по одной стороне, используя несколько ярусов. Благодаря таким стеллажам, можно легко сформировать одну сплошную линию одинаковых товаров.

Не менее популярным типом являются островные конструкции. Отличие этих вариантов заключается в том, что полки в них зафиксированы с двух сторон, что позволяет сэкономить место в торговом зале.

Такое решение удобно и для самих покупателей. На поиск необходимого товара не придется тратить много времени.

Для обустройства начала или конца торгового ряда применяются торцевые конструкции. Они не занимают много места, предназначены для компактного размещения продукции.

Также, для обустройства магазинов часто используются угловые стеллажи. Полки в них располагаются как внутри, так и снаружи.

Особенности выбора

Если вы решили создать собственный магазин, первым делом необходимо позаботиться о наличии качественных стеллажей. Вот несколько полезных советов, которые помогут в выборе конструкций:

сэкономить на покупке можно с помощью заказа комплекта;

учитывайте предназначение конструкции (для какого товара используется);

выбирайте варианты, которые соответствуют по дизайну общему интерьеру помещения.

Немаловажными моментами являются практичность и удобство конструкции. Обратите внимание на то, что при желании выполнить перестановку, вам придется перемещать стеллаж.

Именно поэтому специалисты рекомендуют выбирать максимально мобильные варианты, которые не занимают много времени во время установки или демонтажа.