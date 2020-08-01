Обзор ассортимента корпоративной сувенирной продукции с логотипом от компании "Приоритет"

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Сувенирная продукция сегодня широко применяется на практике. Причём она задействуется не только крупными компаниями в качестве дополнения корпоративного стиля, но и на крупных экспо-выставках (как подарки для потенциальных клиентов). Проблема для заказчика сувенирной продукции сводится к поиску производителя качественной продукции в широком ассортименте. Многие типографические центры не располагают необходимым оборудованием для производства того или иного разновида сувенирной продукции.

В компании «Приоритет» https://prioritet.com.ua/ Вы сможете заказать широчайший спектр рекламно-сувенирной продукции. Компания обладает 15-летним стажем и собственным производственным комплексом. Собственное оборудование даёт возможность выполнения заказа на высоком уровне в сжатые сроки.

Из чего состоит оснащение компании «Приоритет»?

Печать может быть осуществлена практически на любой поверхности за счёт:

тампопечатных станков (3 штуки);

станков шелкографии (3 штуки);

муфельных печей;

станков для тиснения (2 штуки);

карусельного станка (шестикрасочный);

гравировального станка (твердотельный);

углекислотного гравировального станка.

Углекислотный станок для гравировки был приобретён ещё в 2017 году (непосредственно после появления на рынке). Он позволяет осуществлять гравировку на стекле, дереве, пластике.

Компания «Приоритет» готова взять на себя обязанности по производству цифровой и офсетной печати с нуля. Накопление опыта, формирование материальной базы и команды сотрудников началось в 2004 году.

За 15 лет бренду удалось выйти на лидирующие позиции в своей отрасли.

Быстрые сроки, креатив и надёжность

Штат компании обладает высококлассными дизайнерами. Разработка макета займёт минимум времени. Благодаря собственному набору современного оборудования производственный процесс контролируется на каждом отдельном этапе и гарантирует идеальный результат.

«Приоритет» дорожит собственной репутацией и нацелен на максимальное удовлетворение заказчика.

При необходимости заказчик может заказать любой образец продукции (посуда с логотипом, письменные принадлежности, персональные аксессуары, корпоративные новогодние подарки, полиграфия, ручной инструмент с логотипом, экосувениры, текстиль с лого и т.д.). Дизайнеры компании стараются оставаться в актуальных трендах производства сувенирной продукции не только в рамках одного государства, но и всего мира.

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В видео показан пример выполнения сувенирной продукции с логотипом:

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