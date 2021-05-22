Основные виды рекламных вывесок в наружной рекламе

Рекламная вывеска – один из распространенных видов наружной рекламы. Отличается от информационной вывески наличием рекламируемого объекта. Бывает двух конструкций – плоской и объемной, располагается чаще всего непосредственно перед входом на объект.
Установка рекламной вывески может быть осуществлена только после ее утверждения и получения разрешения в соответствующих инстанциях. Может иметь только те размеры, которые прописаны в законодательстве. По выгодным ценам изготовление наружной рекламы в Санкт-Петербурге выполняет компания amgreklama.ru.
Разновидности рекламных вывесок
Назначение рекламной вывески – информирование потребителей о том, что именно располагается в конкретном здании.
К отдельной категории относятся рекламные вывески, устанавливаемые на крышах зданий. Характеризуются такие вывески большими размерами, объемностью.
Классификация рекламных вывесок осуществляется по следующим признакам:
- Назначение;
- Технология производства;
- Материал изготовления;
- Особенности конструкции.
По первому признаку рекламные вывески бывают:
- Для торговых точек;
- Офисов;
- Для мест общественного питания;
- Торгово-развлекательных заведений.
Друг от друга эти вывески отличаются только дизайном, который разрабатывается в соответствии с корпоративным стилем, видом деятельности рекламируемого объекта.
Вывеску на здания магазина можно отнести к информативной, но только в том случае, если на ней не присутствует какого-либо фирменного знака, эмблемы.
В противном случае, это уже рекламная вывеска, которая не только информирует потребителя, но и побуждает его ознакомиться с предлагаемыми товарами или оказываемыми услугами.
Именно рекламные вывески позволяют выделить компанию среди конкурентов, способствуют созданию первого впечатления, работаю на поднятие имиджа.
Технология производства и материалы изготовления
По конструкции рекламные вывески подразделяются на две большие группы – объемные и плоские, могут иметь подсветку.
Выигрышными в плане визуального восприятия считаются плоские вывески. Объемные выполняются в самых разных вариантах – буквы, надписи, короба. Кроме этого, плоские рекламные вывески просты в изготовлении.
В качестве материала изготовления служат пластик, органическое стекло, цветной металлопрокат, композитные материалы. Производство осуществляется на специальном оборудовании с использованием печатных устройств разного типа.