Основные виды рекламных вывесок в наружной рекламе

Рекламная вывеска – один из распространенных видов наружной рекламы. Отличается от информационной вывески наличием рекламируемого объекта. Бывает двух конструкций – плоской и объемной, располагается чаще всего непосредственно перед входом на объект.

Установка рекламной вывески может быть осуществлена только после ее утверждения и получения разрешения в соответствующих инстанциях. Может иметь только те размеры, которые прописаны в законодательстве. По выгодным ценам изготовление наружной рекламы в Санкт-Петербурге выполняет компания amgreklama.ru.

Разновидности рекламных вывесок

Назначение рекламной вывески – информирование потребителей о том, что именно располагается в конкретном здании.

К отдельной категории относятся рекламные вывески, устанавливаемые на крышах зданий. Характеризуются такие вывески большими размерами, объемностью.

Классификация рекламных вывесок осуществляется по следующим признакам:

Назначение;

Технология производства;

Материал изготовления;

Особенности конструкции.

По первому признаку рекламные вывески бывают:

Для торговых точек;

Офисов;

Для мест общественного питания;

Торгово-развлекательных заведений.

Друг от друга эти вывески отличаются только дизайном, который разрабатывается в соответствии с корпоративным стилем, видом деятельности рекламируемого объекта.

Вывеску на здания магазина можно отнести к информативной, но только в том случае, если на ней не присутствует какого-либо фирменного знака, эмблемы.

В противном случае, это уже рекламная вывеска, которая не только информирует потребителя, но и побуждает его ознакомиться с предлагаемыми товарами или оказываемыми услугами.

Именно рекламные вывески позволяют выделить компанию среди конкурентов, способствуют созданию первого впечатления, работаю на поднятие имиджа.

Технология производства и материалы изготовления

По конструкции рекламные вывески подразделяются на две большие группы – объемные и плоские, могут иметь подсветку.

Выигрышными в плане визуального восприятия считаются плоские вывески. Объемные выполняются в самых разных вариантах – буквы, надписи, короба. Кроме этого, плоские рекламные вывески просты в изготовлении.

В качестве материала изготовления служат пластик, органическое стекло, цветной металлопрокат, композитные материалы. Производство осуществляется на специальном оборудовании с использованием печатных устройств разного типа.