идеи за чашечкой кофе

Как зарегистрировать юридическое лицо

18 декабря 2016

В последнее время, самым оптимальным способом заработка становится собственный бизнес — работа исключительно на себя. Но российское законодательство построено таким образом, что одного желания и возможности открыть предприятие недостаточно для легализации дела.

регистрация ООО

Чтобы деятельность только что созданной фирмы стала законной, ее следует зарегистрировать, обратившись при этом в огромное количество инстанций. Процесс непростой и требует юридической подкованности, поэтому почитать информацию на сайте http://centrnp72.ru/53-registracija-yuridicheskih-lic.html просто необходимо, так же, как и информацию из данной статьи.

Порядок регистрации

Для регистрации в качестве ИП необходимо:

  1. Определиться с организационно-правовой формой фирмы и придумать оригинальное название будущей фирмы.
  2. Определиться с видом экономической деятельности и в соответствие с этим подобрать коды КВЭД.
  3. Определиться с уставным капиталом, его размерами, и распределить части этой суммы между учредителями. Минимальный размер общей суммы составляет 10 тысяч рублей.
  4. Определиться с адресом расположения предприятие, чтобы в дальнейшем на него можно было оформить все документы.
  5. Определиться с тем, кто именно будет занимать руководящую должность в организации.
  6. Выбрать наиболее подходящую систему налогообложения и оформить заявление для подачи в регистрирующий орган.

как зарегистрировать юрлицо

После этого можно обращаться в Федеральную налоговую службу с пакетом документов.

Какие документы нужно будет предоставить

Для регистрации нового юридического лица в регистрирующий государственный орган необходимо отнести:

  1. Копии паспортов всех учредителей и руководителя организации.
  2. Идентификационные коды всех учредителей (для физических лиц) и регистрационные документы (для юридических).
  3. Устав организации (два экземпляра).
  4. Протокол организации и документ, который подтверждает уплату государственной пошлины.
  5. Документацию, подтверждающее физическое местонахождения организации по определенному адресу.

Предоставленная документация рассматриваются регистрирующим органом не более пяти дней, после чего инициатору регистрации выдается Свидетельство о регистрации и постановки на учет, а также уведомление о присвоении кодов и регистрировании в ПФР и ФСС. При наличии этих документов можно смело начинать бизнес-деятельность.

О регистрации разных видов предпринимательства подробно в этом видео:



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