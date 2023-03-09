Как зарегистрировать торговую марку в США

Представителям бизнеса, которые ведут или начинающие работать в Соединенных Штатах, требуется защитить бренд или бизнес. Любой человек или организация должны пройти процесс регистрации торгового торговой марки ™, если необходима ее защита от использования другими лицами в своей деятельности.

Чтобы сделать регистрацию торговой марки в США, потребуется обращение в американское патентное ведомство. Но тем, кто проживает в другой стране сделать это сложней. Поэтому можно воспользоваться другим способом. В американском законодательстве также прописана возможность оформить онлайн-заявку через интернет.

Сроки регистрации товарной марки

В основном процесс занимает около года, если торговая марка не нарушает законодательство страны. По итогу владельцу выдают свидетельство.

Оно действует десяти лет. В зависимости от оснований, сроки могут быть наполовину уменьшены.

Основные этапы, необходимые для регистрации торговой марки в США

Поэтапно процесс получения торгового знака в Америке заключается в следующем:

Шаг 1. Сначала следует проверить знак на охраноспособность. Этап связан с проверкой на наличие одинаковых брендов, которые были оформлены раньше по времени. Чтобы сделать все правильно, требуется проверка официальной базы ответственного ведомства. Для этого следует обратиться к патентному поверенному страны, который имеет доступ к базе.

Шаг 2. Выбирают основание, согласно которому производится регистрации торгового знака. После этого формируют необходимый пакет документов.

Шаг 3. Обратиться к национальному патентному поверенному США для подачи заявления. Не резиденты США и их представители не могут самостоятельно подавать заявление, это следует учитывать.

Шаг 4. Проверка заявки, по окончании этого этапа присваивают серийный номер.

Шаг 5. Проводят экспертизу заявки на обоснованность регистрации тм. В случае получения отказа владелец может попробовать оспорить решение в течение полугода.

Шаг 6. В случае положительного решения заявка официально публикуется в бюллетене компетентного ведомства. После этого в течение месяца любое лицо может обратиться в ведомство для возражений по регистрируемому торгового знака.

Шаг 7. На конечном этапе происходит регистрация торгового знака, и владелец получает свидетельство.

При ведении бизнеса в Соединенных Штатах следует помнить, что регистрация торговой марки позволит осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий.

Отсутствие торгового знака может привести к убыткам, либо нанести ущерб другим участникам рынка, которые добросовестно относятся к ведению бизнеса в стране.