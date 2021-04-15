Регистрация собственной предпринимательской деятельности – первый шаг, который обязан выполнить предприниматель в отношении адекватной реакции со стороны государства (подразумевается «белая предпринимательская деятельность»). Контроль со стороны налоговых органов необходим. Процедуру регистрации Общества с Ограниченной Ответственностью сложно назвать простой для человека, который ранее никогда не сталкивался с бюрократической машиной.

Регистрация ООО с юридическим адресом потребует не менее 10 последовательных шагов. Если Вы не желаете тратить время из-за задержек в результате допущенных простейших ошибок, несоответствий в документах, настоятельно рекомендуем привлечь себе в помощь профессиональных регистраторов. Стоимость профессиональной помощи зависит от конкретного случая и варьируется от 2000 до 10000 рублей.

Этапы регистрации ООО

Важно выполнять шаги в изложеной логической последовательности:

выбор наименования организации;

определение типа используемого адреса (юридический или домашний);

выбор кодов ОКВЭД, которые описывают деятельность ООО;

определение размера уставного капитала;

подготовка набора необходимых документов;

оплата госпошлины;

выбор системы налогообложения;

подача собранного пакета бумаг в регистрационный орган.

При выборе адреса для ООО помните о возможности его приобретения. Подразумевается покупка юридического адреса. Дополнительной опцией можно выбрать почтово-секретарское обслуживание.

В ряде случаев уместна регистрация ООО на свой собственный домашний адрес – такая возможность также присутствует.

Размер уставного капитала и справка Р11001

Никто не сможет запретить ограничиться минимальным объёмом уставного капитала. Он составляет 10000 рублей. Подчеркнём, что уставной капитал в обязательном порядке должен иметь денежную форму, а не выражаться в имуществе ООО.

Упомянутое требование относится лишь к минимальному размеру капитала ООО. Уже в дополнение к нему допускается использование имущественных форм.

При заполнении Р11001 обязательно нужно будет указать адрес электронной почты. Дело в том, что сегодня выдача регистрационных документов от Налоговой инспекции осуществляется в электронном виде.

Однако получение документов на физическом носителе (в бумажном виде) также возможно – но по предварительному запросу заявителя.

В видео рассказывается об изменениях в регистрационной процедуре ООО и ИП: