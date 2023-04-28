Как зарегистрировать ООО онлайн

В 21 веке многие дела и проблемы можно решать, не выходя из дома: через интернет. Это касается не только покупок или скоростного общения с теми, кто находится за тысячи километров. Сегодня через интернет можно обучаться, развлекаться, работать и даже оформлять документы. Например, Зарегистрировать ООО онлайн.
Что такое ООО
Это общество, ответственность которого ограничена. Зарегистрировать его может как один человек, так и несколько физических, юридических лиц.
Капитал собственников разделен на равные части ( доли). Для того чтобы онлайн оформить регистрацию ООО, требуется следовать определенным правилам.
В первую очередь нужно зарегистрироваться на сервисном сайте.
Регистрация является бесплатной. Лучшим сайтом для регистрации ООО по отзывам клиентов считается сервисный сайт “
Точка”. Это выгодно, просто, удобно. Не нужно посещать организации, тратить драгоценное время. Специалисты все сделают за вас. Обращаясь на сайт, подготовьте заранее документы.
- Паспорт.
- Снилс.
- Документ юридического адреса.
- Телефон (чтобы отослать документы в налоговую).
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Из значимых преимуществ можно выделить то, что не придется платить государственную пошлину.
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Не потребуется посещать налоговую, ожидая регистрации. Как только ООО будет зарегистрировано, вам придет смс от Точки, а все документы придут на электронную почту.
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