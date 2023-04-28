Как зарегистрировать ООО онлайн

В 21 веке многие дела и проблемы можно решать, не выходя из дома: через интернет. Это касается не только покупок или скоростного общения с теми, кто находится за тысячи километров. Сегодня через интернет можно обучаться, развлекаться, работать и даже оформлять документы. Например, Зарегистрировать ООО онлайн.

Что такое ООО

Это общество, ответственность которого ограничена. Зарегистрировать его может как один человек, так и несколько физических, юридических лиц.

Капитал собственников разделен на равные части ( доли). Для того чтобы онлайн оформить регистрацию ООО, требуется следовать определенным правилам.

В первую очередь нужно зарегистрироваться на сервисном сайте.

Регистрация является бесплатной. Лучшим сайтом для регистрации ООО по отзывам клиентов считается сервисный сайт “

Точка”. Это выгодно, просто, удобно. Не нужно посещать организации, тратить драгоценное время. Специалисты все сделают за вас. Обращаясь на сайт, подготовьте заранее документы.

Паспорт.

Снилс.

Документ юридического адреса.

Телефон (чтобы отослать документы в налоговую).

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Из значимых преимуществ можно выделить то, что не придется платить государственную пошлину.

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Не потребуется посещать налоговую, ожидая регистрации. Как только ООО будет зарегистрировано, вам придет смс от Точки, а все документы придут на электронную почту.

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