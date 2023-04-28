Как зарегистрировать ООО онлайн
да придет идея думающему

Как зарегистрировать ООО онлайн

28 апреля 2023

В 21 веке многие дела и проблемы можно решать, не выходя из дома: через интернет. Это касается не только покупок или скоростного общения с теми, кто находится за тысячи километров. Сегодня через интернет можно обучаться, развлекаться, работать и даже оформлять документы. Например, Зарегистрировать ООО онлайн.

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Что такое ООО

Это общество, ответственность которого ограничена. Зарегистрировать его может как один человек, так и несколько физических, юридических лиц.

Капитал собственников разделен на равные части ( доли). Для того чтобы онлайн оформить регистрацию ООО, требуется следовать определенным правилам.

В первую очередь нужно зарегистрироваться на сервисном сайте.

Регистрация является бесплатной. Лучшим сайтом для регистрации ООО по отзывам клиентов считается сервисный сайт “

Точка”. Это выгодно, просто, удобно. Не нужно посещать организации, тратить драгоценное время. Специалисты все сделают за вас. Обращаясь на сайт, подготовьте заранее документы.

  • Паспорт.
  • Снилс.
  • Документ юридического адреса.
  • Телефон (чтобы отослать документы в налоговую).

Опытные профессионалы гарантируют поддержку все время оформления.

Ваш личный кабинет активен круглосуточно. С вами всегда будет на связи специалист, который ответит на все вопросы в чате или по телефону. Связь мгновенная. Не потребуется ожидать долгого соединения с оператором, волноваться и искать ответы на вопросы в другом месте.

Из значимых преимуществ можно выделить то, что не придется платить государственную пошлину.

Точка создаст бесплатно электронную подпись, чтобы отправить пакет документов в налоговую. Это сэкономит ваши деньги.

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Можно сэкономить и время.

Не потребуется посещать налоговую, ожидая регистрации. Как только ООО будет зарегистрировано, вам придет смс от Точки, а все документы придут на электронную почту.

ООО и счет благодаря сотрудничеству с Точкой клиент получает в кратчайшие сроки — в течение недели.

Точка гарантирует

  • Подобрать код оквэд.
  • Подобрать выгодную систему налогообложения.
  • Составить заявление о регистрации.
  • Подготовить решение об организации ООО и о назначении руководителя.
  • Составить устав общества.
  • Составить уведомление о переводе на УСН.

Точка знает все особенности работы любой из налоговых. Онлайн оформлению на сегодняшний день доверились около двухсот тысяч граждан и не пожалели об этом.

Сайт — лучший помощник для тех, кто двигается вперед.



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