Как зарегистрировать ООО на госуслугах: пошаговая инструкция

На сегодняшний день, учитывая все возможности и уровень развития мелкого и крупного бизнеса, очень популярным стало открытие собственных предприятий. Для того, чтобы на законодательном уровне заниматься любимым делом и законно получать прибыль, обязательно нужно пройти процедуру регистрации ООО.



Возможно, некоторых данная процедура может пугать и вызывать негативные эмоции, но на самом деле, для того, чтобы зарегистрировать ООО нужно просто выделить время, собрать необходимые документы, справки и выделить время. Регистрацией предприятия можно заниматься самостоятельно, но можно уберечь себя от прохождения всех девяти кругов ада, и поручить данную работу профессионалам. Существуют специализированные компании, которые предоставляют услугу по регистрации ООО, информация о деятельности которых есть тут.

В данной статье поговорим о том, как пройти процедуру регистрации ООО на портале госуслуг.

Инструкция регистрации предприятия

Сегодня, чтобы выполнить регистрацию предприятия, не обязательно выходить из дома, бегать по государственным учреждениям и стоять в бесконечных очередях. Достаточно воспользоваться порталом госуслуг. Для регистрации ООО через портал госуслуг необходимо пройти определенную процедуру.



Далее вашему вниманию предлагаем пошаговую инструкцию регистрации:1. Нужно зарегистрировать на портале госуслуг.

Регистрация является обязательной для того, чтобы электронный документ, который будете получать, имел юридическую силу. После регистрации, нужно зайти на сайт, выбрать «Каталог услуг». Далее выбирается пункт «Орган власти» и подпункт «ФНС». Далее нужно выбрать пункт «Регистрация юридического лица и ИП». Нужно выбрать пункт «Госурегистрация юрлица при его создании». Также на данном этапе, в данном пункте нужно кратко описать выбранную услугу. Клиент, который хочет зарегистрировать ООО, должен выбрать тип получения нужно ему услуги и нажать на «Получить услугу». Клиент, проходящий процедуру регистрации, выбирает пункт «юрлицо» и заполняет заявление. Далее вся процедура регистрации выполняется согласно подсказкам, которые будут появляться на сайте. Когда данная процедура регистрации выполнена, данный пакет документов нужно зарегистрировать в УКЭП и отправить в налоговую службу.

Регистрировать данный электронный документ у нотариуса нет необходимости, это также является одним из преимуществ регистрации ООО на портале госуслуг.