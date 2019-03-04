Как зарегистрировать ООО на госуслугах: пошаговая инструкция

На сегодняшний день, учитывая все возможности и уровень развития мелкого и крупного бизнеса, очень популярным стало открытие собственных предприятий. Для того, чтобы на законодательном уровне заниматься любимым делом и законно получать прибыль, обязательно нужно пройти процедуру регистрации ООО.
Возможно, некоторых данная процедура может пугать и вызывать негативные эмоции, но на самом деле, для того, чтобы зарегистрировать ООО нужно просто выделить время, собрать необходимые документы, справки и выделить время. Регистрацией предприятия можно заниматься самостоятельно, но можно уберечь себя от прохождения всех девяти кругов ада, и поручить данную работу профессионалам. Существуют специализированные компании, которые предоставляют услугу по регистрации ООО, информация о деятельности которых есть тут.
В данной статье поговорим о том, как пройти процедуру регистрации ООО на портале госуслуг.
Инструкция регистрации предприятия
Сегодня, чтобы выполнить регистрацию предприятия, не обязательно выходить из дома, бегать по государственным учреждениям и стоять в бесконечных очередях. Достаточно воспользоваться порталом госуслуг. Для регистрации ООО через портал госуслуг необходимо пройти определенную процедуру.
Далее вашему вниманию предлагаем пошаговую инструкцию регистрации:1. Нужно зарегистрировать на портале госуслуг.
- Регистрация является обязательной для того, чтобы электронный документ, который будете получать, имел юридическую силу.
- После регистрации, нужно зайти на сайт, выбрать «Каталог услуг».
- Далее выбирается пункт «Орган власти» и подпункт «ФНС».
- Далее нужно выбрать пункт «Регистрация юридического лица и ИП».
- Нужно выбрать пункт «Госурегистрация юрлица при его создании». Также на данном этапе, в данном пункте нужно кратко описать выбранную услугу. Клиент, который хочет зарегистрировать ООО, должен выбрать тип получения нужно ему услуги и нажать на «Получить услугу».
- Клиент, проходящий процедуру регистрации, выбирает пункт «юрлицо» и заполняет заявление.
- Далее вся процедура регистрации выполняется согласно подсказкам, которые будут появляться на сайте.
- Когда данная процедура регистрации выполнена, данный пакет документов нужно зарегистрировать в УКЭП и отправить в налоговую службу.
Регистрировать данный электронный документ у нотариуса нет необходимости, это также является одним из преимуществ регистрации ООО на портале госуслуг.