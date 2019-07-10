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Как обменять вебмани на наличные рубли в Москве

10 июля 2019

В современном мире все большей популярности обретает электронная валюта. При помощи виртуальных денег можно проводить оплату по счетам, заказывать товары или платить за услуги.

Конечно, все оплаты и расчеты производятся в интернете, но при необходимости можно электронную валюту представить в виде купюр. Обменять вебмани WME на рубли в Москве по выгодному курсу можно в обменнике https://obmenat.com/WME/RUB-v-moskve.

В чем особенность электронных валют

Сегодня есть много сервисов, которые проводят обмены между разными видами валют. Если вы работаете в интернете и зарабатываете доллары, то их без проблем можно перевести на гривны евро или рубли.

Для проведения обмена необходимо изначально правильно подобрать ресурс. Электронные обменники имеют много достоинств:

  • Для обмена не нужно никуда ходить;
  • Средства переводятся в течение пяти минут;
  • Проводить операции по обмену можно в любое время суток.

В сети предложен огромный выбор платформ, где предлагают обменять электронные деньги, но к выбору следует подходить с максимальной ответственностью.

Не стоит только смотреть на то, где выгодней курс, но и насколько ресурс богат положительными отзывами от клиентов. Все эти моменты необходимо учитывать, чтобы не попасться на крючок к мошенникам.

Как перевести деньги

Выбрав платформу, вы заходите на сайт где необходимо выбрать интересующие вас значения. В графе «отдаете» устанавливаете значение вебмани, а там где «получаете» выбираете банк на карточку которого вы переведете деньги. в зависимости от курса обмена разница в полученных средствах может присутствовать.

После введения данных вам предоставляется анкета для заполнения. В ней нужно указать номер кошелька с которого будут списываться электронные деньги, а также значения корты на какую зачислять деньги.

В качестве дополнительной информации нужно указать адрес электронной почты и телефон, по которому с вязаться. После подтверждения соглашения на обмен система перенаправляет ваш запрос на кошелек.

Для подтверждения необходимо произвести оплату выставленного счета. Не стоит беспокоиться данная процедура является официальной и не стоит бояться, что вас обманули.

В течение 5 – 10 минут средства поступают на счет, в любом банкомате или кассе с карточки снимаются рубли и ими можно пользоваться по вашему усмотрению.

Электронные деньги несмотря на то, что появились сравнительно недавно, тем не менее вы их можете перевести в любую точку мира и разной валютой. Если в ходе обмена происходят непонятные ситуации можно проконсультироваться с консультантом в онлайн режиме.



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