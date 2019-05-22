Как зарегистрировать компанию в оффшоре

Оффшор означает «вне границ», то есть это государства, где компании, принадлежащие иностранцам, оплачивают минимум налоговых сборов.

Часто организацию регистрируют в оффшоре для того, чтобы оптимизировать налогообложение, для сохранения капитала в условиях нестабильности своей страны, для участия на фондовом рынке, для создания филиала основного подразделения. С вопросом организации траста в офшоре вам могут помочь профессионалы юридической компании Bridges Wealth Managment Solutions.

Регистрация в оффшоре

Для этого необходимо соблюдать пункты:

Выбрать уникальное название компании. Подпись регистрационного агента под уставными документами. Присвоение юридического адреса.

Регистрация оффшорной фирмы занимает не больше месяца. Процедуру можно доверить специалистам или провести самостоятельно. При самостоятельной регистрации важно соблюдать все нюансы законодательства, иметь список стран, который не попадают под оффшор.

Чаще регистрируют оффшорную компанию через организацию, оказывающую такие услуги. Важно правильно выбрать регистратора.

Факторы при выборе регистратора

Надежность и честность Известность. Местоположение фирмы. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Дополнительные услуги консалтинга. Знания в сфере законодательства.

Перед регистрацией необходимо предоставить пакет документов. Он в себя включает: паспорт с нотариально заверенной копией, декларационная форма с кратким описанием открываемого бизнеса, нотариально заверенный оригинал и перевод банковской справки, рекомендательные письма на английском языке юриста, бухгалтера, банкира, имеющие соответствующий сертификат.

Допускается при начале регистрации компании предоставление копий, заверенных нотариусом, а оригиналы позже. Необходимо учитывать, что любая оффшорная территория может запросить дополнительный список документов.

Например, в государствах, которые относятся к классическому оффшору, необходимо предоставить только паспорт, копии документов.

Важно! Условия, список документов, требования к составу акционеров и минимальный показатель уставного фонда могут меняться в зависимости от страны оффшора.

В некоторых случаях проще предпринимателю раздобыть зарегистрированную форму и на ее базе начать свой бизнес или обратиться в специализированную компанию.

Организация, которая занимается оффшорной регистрацией фирм, знает все тонкости процедуры и сможет предоставить подробную консультацию.