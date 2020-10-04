Как зарегистрировать фирму в США?

Для того, чтобы осуществить свою американскую мечту, многие пытаются попробовать свои силы в бизнесе. Вряд ли можно предложить страну, которая более, чем США подходит для вышеупомянутого. Пожалуй, львиная часть интернациональных корпораций была основана именно в США. Безусловно, в Америке есть место и малому бизнесу. Важно лишь помнить о мощнейшей конкуренции на рынке. За клиента придётся бороться и предоставлять не только продукт/услугу высшего качества, но и следить за уровнем сервиса.
Чтобы зарегистрировать фирму в США, потребуется пройти базовую процедуру, состоящую из шести этапов. В норме весь процесс занимает не более месяца. Однако, если предприниматель, решивший самостоятельно пройти регистрацию, допускает ошибки, всё затягивается. Многие предпочитают услуги профильных юристов. По цене они вполне доступны.
Действуем самостоятельно: шаг за шагом
Упрощённо процедура регистрации новой компании выглядит следующим образом:
- подготовительный этап;
- проверка выбранного названия на совпадения;
- регистрационная процедура у генсекретаря штата;
- регистрация в налоговой службе;
- получение требуемых лицензий и разрешений на предпринимательскую деятельность (зависит от конкретного вида бизнеса);
- открытие счёта в любом банке Америки.
Помните о том, что залог успеха бизнеса во многом закладывается на самом первой строке вышеупомянутого перечня. Предприниматель должен осознавать, что его продукт, услуга будет востребована.
Важно разработать бизнес-план, иметь отходные пути и т.д. Желательно постараться предугадать любой негативный сценарий, который возможен в принципе в первый год предпринимательской деятельности.
Проверка названия компании выполняется у генерального секретаря штата. Сегодня это делается быстро – через Интернет. Стремитесь к оригинальности – название Вашей компании не должно намеренно дублировать или намекать на конкурентов.
Без регистрации в налоговой службе предпринимательский счёт не открыть
В США налоги для предпринимателей и бизнесменов одни из самых «драконовских», если сравнивать с другими государствами. Тем не менее, это не останавливает новых игроков рынка.
Чтобы открыть счёт в банке, придётся получить идентификационный налоговый номер (EIN или TIN). TIN – только для иностранных граждан. Данный идентификатор выдаётся в Налоговом управлении США. Важно подчеркнуть, что EIN или TIN выдаётся абсолютно бесплатно.
Как правило, для открытия счёта в банке требуется TIN (или EIN) и подтверждение регистрации фирмы у генсека штата.
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