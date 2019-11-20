Как зарабатывают на криптовалютах в России

Популярность криптовалют растет с каждым годом. Мир наблюдает рост практически всех криптовалют. Данная валюта может быть платежным инструментом, а также средством накопления и инвестирования. Подробнее ознакомиться с последними новостями криптовалют и изменениями в способах заработка на них поможет источник Coin Post.
Понятие и преимущества
Криптовалютой являются электронные деньги. Они не имеют физическую форму, у них нет центра, где происходит их эмиссия. Также они надежно защищены от подделки и обладают анонимностью.
Чтобы начать работу с криптовалютой, необходимо открыть специальный электронный кошелек. Это возможно сделать с помощью онлайн или оффлайн методов. Для оффлайн-метода устанавливается необходимое программное обеспечение.
Онлайн кошельки возможно открыть с любого устройства, которое имеет выход в Интернет. Главными преимуществами криптовалюты являются:
- универсальный и независимый метод получения денег. Здесь нет органа, который контролировал бы оборот;
- отсутствует инфляция. Рост средств имеет ограничение;
- анонимность. При открытии счетов не требуется ввод персональных данных;
- высокая защищенность.
Способы заработка
Возможно выделить следующие способы заработка на криптовалюте:
- Заработок через Форекс. Здесь доход получается за счет роста стоимости криптовалюты (биткоин, эфириум и т.д.). Необходимо открыть счет на Форекс. Затем пополнить его. После этого приобрести криптовалюту. Здесь выбирается вид криптовалюты, затем она покупается. Через какое-то определенное время ее можно продать по большей цене.
- Майнинг – является самым первым способом добычи криптоденег. Здесь криптовалюта создается за счет создания криптографического кода. Для этого способа требуются большие производственные мощности и высокотехнологичые компьютеры. Для обычного человека это затратное дело, поэтому данным способом пользуются профессиональные организации в данной области.
- Использование обменников в Интернете. Данный способ схож со способом с Форекс. Здесь валюта обменивается на цифровые деньги с помощью специальных обменников. Однако курсы в данном случае не всегда выгодны.
- Специальные биржи. В Интернете есть биржи, которые работают на обмене криптовалют. Однако есть биржи, которые банкротились и останавливали свои операции. Также здесь могут возникнуть сложности с выводом денег.
- Проведение конкурсов. За счет популярности биткоинов многие компании устраивают конкурсы, на которых возможно выиграть часть от целого биткоина. Обычно компании устраивают такие лотереи для маркетинга.