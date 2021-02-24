Что нужно для майнинга и как собрать майнинг-ферму
да придет идея думающему

Что нужно для майнинга и как собрать майнинг-ферму

24 февраля 2021

Биткойны, курс которых взлетел, чуть ли не до небес, можно не только покупать на специализированных биржах, но и зарабатывать. Это можно сделать при помощи специальных майнинговых ферм. Для многих людей все эти слова кажутся как на китайском. Но, ничего сложного нет.

При желании и серьезном настрое все можно понять, разобраться и собрать полноценную ферму. Для этих целей необязательно иметь какое-то специальное образование. Более подробную информацию про майнинг можно узнать на сайте https://proslo.ru/chto-takoe-majning/.

Что нужно для майнинга биткойнов

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Если обобщить, требуется специальное, очень мощное оборудование и быстрый интернет. Если быть конкретнее, потребуется:

  • Каркас
  • Материнская плата
  • Процессор
  • Жесткий диск
  • Оперативная память
  • Райзеры
  • Блоки питания
  • Переходники M2-PCI
  • Синхронизатор б/п
  • Эмулятор монитора
  • Watchdog (специальный таймер, перезагружающий ферму, если пропал интернет, либо она зависла).

Что касается видеокарт, которые тоже обязательно нужны и являются одним из ключевых элементов такой фермы, их потребуется, как минимум, 8 штук.

Для тех, чей бюджет позволяет, подойдет такое оборудование, как майнеры. Они специально были разработаны для майнинга криптовалюты. Узнать характеристики и рекомендуемые параметры каждого из элементов, можно через интернет на специальных тематических форумах, где опытные майнеры и новички делятся информацией, задают вопросы и не только. До недавнего времени актуальным был вопрос, связанный с электроэнергией.

Было огромным преимуществом, если у майнера был доступ к дешевой или вовсе бесплатной электроэнергии. Сейчас это, если речь идет о майнинге биткойна, стало неактуальным.

Нет, электричество по-прежнему, в большом количестве требуется. Но, все затраты на него с лихвой окупаются за счет того, что курс вышеупомянутой криптовалюты стал очень высоким.

Затраты на электроэнергию с лихвой окупаются.

Как собрать майнинговую ферму

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Алгоритм сборки фермы следующий:

  • Установить процессор в материнскую плату
  • Установить кулер
  • Установить плашку памяти
  • Подключить SSD, используя SATA-кабель
  • Установить первую видеокарту
  • Зайти в BIOS, обновить его до последней версии
  • Настроить материнскую плату для майнинга
  • Установить Windows, игнорируя все лишнее
  • Настроить Интернет
  • Скачать драйвера для материнской платы
  • Изменить размер файла подкачки
  • Скачать драйвера для видеокарт и установить их
  • Установить watchdog и настроить его.

Видеокарта и райзер обязательно должна получать питание от одного блока! Если все настройки были сделаны правильно, можно попробовать запустить работу фермы.



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