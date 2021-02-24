Что нужно для майнинга и как собрать майнинг-ферму

Биткойны, курс которых взлетел, чуть ли не до небес, можно не только покупать на специализированных биржах, но и зарабатывать. Это можно сделать при помощи специальных майнинговых ферм. Для многих людей все эти слова кажутся как на китайском. Но, ничего сложного нет.
При желании и серьезном настрое все можно понять, разобраться и собрать полноценную ферму. Для этих целей необязательно иметь какое-то специальное образование. Более подробную информацию про майнинг можно узнать на сайте https://proslo.ru/chto-takoe-majning/.
Что нужно для майнинга биткойнов
Если обобщить, требуется специальное, очень мощное оборудование и быстрый интернет. Если быть конкретнее, потребуется:
- Каркас
- Материнская плата
- Процессор
- Жесткий диск
- Оперативная память
- Райзеры
- Блоки питания
- Переходники M2-PCI
- Синхронизатор б/п
- Эмулятор монитора
- Watchdog (специальный таймер, перезагружающий ферму, если пропал интернет, либо она зависла).
Что касается видеокарт, которые тоже обязательно нужны и являются одним из ключевых элементов такой фермы, их потребуется, как минимум, 8 штук.
Для тех, чей бюджет позволяет, подойдет такое оборудование, как майнеры. Они специально были разработаны для майнинга криптовалюты. Узнать характеристики и рекомендуемые параметры каждого из элементов, можно через интернет на специальных тематических форумах, где опытные майнеры и новички делятся информацией, задают вопросы и не только. До недавнего времени актуальным был вопрос, связанный с электроэнергией.
Было огромным преимуществом, если у майнера был доступ к дешевой или вовсе бесплатной электроэнергии. Сейчас это, если речь идет о майнинге биткойна, стало неактуальным.
Нет, электричество по-прежнему, в большом количестве требуется. Но, все затраты на него с лихвой окупаются за счет того, что курс вышеупомянутой криптовалюты стал очень высоким.
Затраты на электроэнергию с лихвой окупаются.
Как собрать майнинговую ферму
Алгоритм сборки фермы следующий:
- Установить процессор в материнскую плату
- Установить кулер
- Установить плашку памяти
- Подключить SSD, используя SATA-кабель
- Установить первую видеокарту
- Зайти в BIOS, обновить его до последней версии
- Настроить материнскую плату для майнинга
- Установить Windows, игнорируя все лишнее
- Настроить Интернет
- Скачать драйвера для материнской платы
- Изменить размер файла подкачки
- Скачать драйвера для видеокарт и установить их
- Установить watchdog и настроить его.
Видеокарта и райзер обязательно должна получать питание от одного блока! Если все настройки были сделаны правильно, можно попробовать запустить работу фермы.