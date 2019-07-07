Как запустить контекстную рекламу в Яндекс Директ

В последнее время контекстная реклама в Яндекс Директ набирает все большую популярность среди владельцев предприятий или сайтов, желающих увеличить свою аудиторию и клиентов.

Такая реклама имеет ряд преимуществ на фоне медийной, где оплата осуществляется за количество просмотров, тогда как здесь вы платите число переходов по вашему объявлению. Так как запустить контекстную рекламу? Найти специалиста по запуску и настройке контекстной рекламы и прочитать много фишек и кейсов можно на сайте http://contextbyanna.ru/blog.

Как запустить контекстную рекламу?

Процесс запуска рекламы выглядит следующим образом:

Регистрация. Для этого перейдите на сайт Яндекс Директ и начните заполнять необходимую информацию. Укажите данные ФИО, e-mail и номер телефона для обратной связи с клиентами, также указывается дата начала рекламной кампании.

Для этого перейдите на сайт Яндекс Директ и начните заполнять необходимую информацию. Укажите данные ФИО, e-mail и номер телефона для обратной связи с клиентами, также указывается дата начала рекламной кампании. Создание кампании. Здесь необходимо выбрать стратегию согласно финансовым возможностям и целям. Выберите временной таргетинг (время, когда будет показываться объявление). Далее выбирается регион показа объявлений, и уточняются номера телефонов, при необходимости можете указать еще. Далее заполняется остальные данные и информация о товаре или услуге. Рекомендуем указать минус-слова (это такие слова, рекламу по которым вы не хотите). Настройку на площадках РСЯ менять необязательно, можете оставить данные в таком виде, в каком они есть. Показ по доп. релевантным фразам устанавливается индивидуально. Нажимаете «дальше» и переходите непосредственно к созданию вашего объявления.

Здесь необходимо выбрать стратегию согласно финансовым возможностям и целям. Выберите временной таргетинг (время, когда будет показываться объявление). Далее выбирается регион показа объявлений, и уточняются номера телефонов, при необходимости можете указать еще. Далее заполняется остальные данные и информация о товаре или услуге. Рекомендуем указать минус-слова (это такие слова, рекламу по которым вы не хотите). Настройку на площадках РСЯ менять необязательно, можете оставить данные в таком виде, в каком они есть. Показ по доп. релевантным фразам устанавливается индивидуально. Нажимаете «дальше» и переходите непосредственно к созданию вашего объявления. Создание объявления. Здесь указывается заголовок вашего объявления и текст. Также необходимо оставить ссылку на сайт или страницу с услугами. Можете указать и быстрые ссылки, к примеру, на конкретный товар с вашего сайта. Затем подбираются ключевые слова для поиска объявления, к примеру, «сервисный центр в Волгограде», «где купить цветы в Воронеже» и прочее, зависит от вашего товара или услуги. Вам будет доступна статистика запросов. Затем настраиваете ретаргетинг, если необходимо, и переходите к последнему этапу;

Здесь указывается заголовок вашего объявления и текст. Также необходимо оставить ссылку на сайт или страницу с услугами. Можете указать и быстрые ссылки, к примеру, на конкретный товар с вашего сайта. Затем подбираются ключевые слова для поиска объявления, к примеру, «сервисный центр в Волгограде», «где купить цветы в Воронеже» и прочее, зависит от вашего товара или услуги. Вам будет доступна статистика запросов. Затем настраиваете ретаргетинг, если необходимо, и переходите к последнему этапу; Выбор ставок. Здесь выбирается цена, которую вы готовы платить за 1 клик по вашему объявлению. Затем отправляете объявление на модерацию. На этом процесс запуска рекламы завершен, желаем вам удачи.

Виды рекламы

Есть 3 вида контекстной рекламы, которую вы можете запустить:

Ретаргетинг. Цель рекламы – повторное привлечение на сайт пользователей, которые однажды уже побывали на нем, но по какой-либо причине не совершили действия. Запуская свою рекламу, вы можете установить конкретные требования, к примеру, показывать объявления только тем пользователям, которые провели на сайте более 30 секунд. Такая реклама очень эффективна, т.к. примерно 2/3 пользователей, посетивших сайт, оставляют действие незавершенным по неизвестной причине. Ретаргетинг привлекает их обратно. Согласно статистике, более 30% вернувшихся посетителей совершают определенное действие: покупка, связь и прочее.

Цель рекламы – повторное привлечение на сайт пользователей, которые однажды уже побывали на нем, но по какой-либо причине не совершили действия. Запуская свою рекламу, вы можете установить конкретные требования, к примеру, показывать объявления только тем пользователям, которые провели на сайте более 30 секунд. Такая реклама очень эффективна, т.к. примерно 2/3 пользователей, посетивших сайт, оставляют действие незавершенным по неизвестной причине. Ретаргетинг привлекает их обратно. Согласно статистике, более 30% вернувшихся посетителей совершают определенное действие: покупка, связь и прочее. Тематическая. Эта реклама размещается на специализированных сайтах, входящих в рекламную сеть Яндекса. Подбор сайтов компания осуществляет самостоятельно, в соответствии с темой и вашей целевой аудиторией.

Эта реклама размещается на специализированных сайтах, входящих в рекламную сеть Яндекса. Подбор сайтов компания осуществляет самостоятельно, в соответствии с темой и вашей целевой аудиторией. Поисковая. Здесь объявления размещаются в самой поисковой системе. К примеру, если вы предоставляете услуги юриста в Санкт-Петербурге, и пользователь вводит это словосочетание в поиске, ваше объявление будет на первом месте и в специальной рамке.

Заключение

Контекстная реклама в Яндекс Директ дает широкие возможности для владельцев сайтов и любых пользователей, желающих продвинуть свои услуги или товар.

Яндекс сам подбирает сайты, на которых будет публиковаться ваше объявление, поэтому можете быть уверенными в том, что его увидит ваша целевая аудитория. К примеру, ваша реклама детского питания будет размещена на сайтах, предназначенных для родителей детей до 3-4 лет.