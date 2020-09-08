Как взять деньги в долг у частного лица?

Коронакризис нанёс существенный урон по макроэкономике. Это означает, что проблемы с работой будут у каждого на планете в той или иной мере. В то же время цены в магазинах растут, как на дрожжах. Предприниматели не хотят терять привычный уровень дохода и стараются компенсировать потери за счёт покупателей. Каждый может попасть в ситуацию, когда остро не хватает денег. Конечно, некоторые предпочтут обратиться к друзьям. Но ведь неспроста существует поговорка: «Хочешь потерять друга – займи у него денег».

Существует более привлекательный метод решения денежного вопроса – заём у частного лица. К примеру, деньги в долг в Одессе взять достаточно просто. Причём такая процедура будет безопасной для обеих сторон – кредитор и должник. Ниже приведём ряд положительных аспектов, которые объяснят выгоду подобных займов.

Привлечение микрофинансовой организации

Суть заключается в следующем:

нуждающийся в деньгах выходит на микрофинансовую организацию;

указывается конкретная необходимая сумма;

на основании суммы МФО подбирает лицо, которое готово осуществить передачу средств в долг;

оформляется договор, прописываются все условия и штрафы;

заёмщик получает деньги любым способом (наличными в офисе, на карту банка, на электронный кошелёк и т.д.).

Нужно понимать, что среди заёмщиков встречаются очень разные люди. К примеру, далеко не каждый изначально планирует отдавать долг даже при займах у МФО. В качестве свидетельства этому факту может служить выдача любого поисковика.

Люди активно ищут возможности, как не отдавать долг.

Именно по этой причине частное лицо не будет взаимодействовать с должником напрямую. В случае невыплаты должником, МФО всё равно выплатит частному лицу установленную в договоре сумму. А затем коллекторы возьмутся за должника.

Почему многие занимают у частных лиц, когда есть банки?

Чтобы взять ссуду в банке необходимо, чтобы заёмщик соответствовал ряду условий: положительная кредитная история, отсутствие судимостей, устойчивый источник дохода и т.д.

Кроме того, придётся собрать целый пакет документов, который будет подтверждать вышеозначенные факты. Если деньги нужны срочно, многие готовы на переплаты по процентам.

Зато желаемая сумма будет получена в кратчайшие сроки. Без задержек, по предъявлению паспорта (или любого другого документа, устанавливающего личность).

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В видео приведена приблизительная схема получения кредита от частного лица: