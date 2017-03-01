Как записать голос на компьютер с микрофона?

Часто в предпринимательской деятельности в целях рекламного продвижения требуется записать рекламный слоган или любую другую информацию, которая, к примеру, будет воспроизводиться на радио и в торговых центрах.

Безусловно, начитать требуемый текст предприниматель может и самостоятельно. Однако, стоит ли подобным образом подходить к аудиозаписи. Ведь для достижения высокого качества (читай высокой эффективности) необходимо специализированное оборудование, звукоизолированная комната.

Но главный секрет кроется в голосе диктора. Диктор онлайн может выполнить начитку любого текста. При этом аудиозапись может быть получена уже в течение получаса (в зависимости от объёма начитываемого текста) с момента подачи заявки.

Самостоятельная запись голоса

Быть может, для Вас подача сообщения не имеет большого значения – достаточно лишь начинать внятно понятно, делая интонационные акценты там, где это требуется. Не более того.

Естественно, в этом случае рекомендуется самостоятельно подойти к вопросу. Для более или менее качественной записи голоса потребуется не только специализированное оборудование (которое можно взять в аренду), но и эффективная звукоизоляция.

Под специализированным оборудованием подразумевается конденсаторный микрофон. При сильной необходимости его можно и приобрести. Средняя стоимость находится на отметке в 100 долларов.

Звукоизоляция в бытовых условиях естественно не может быть осуществлена при помощи подготовленной комнаты, отделанной звукопоглощающими панелями игольчатого типа. Однако выйти из ситуации всё же удастся. Достаточно накрыть себя и микрофон одеялом с головой.

Это предоставит возможность избежать появления эха на записи и посторонних шумов.

Обработка записи обязательна!

Каким бы качественным микрофон не был, и какой бы высокоэффективной не была звукоизоляция, всё равно требуется обработка записи в специализированном программном софте.

Означенный тезис подтвердит любой звукорежиссер. Естественно, для Ваших целей не потребуется выводить балансы, чистить звуковые акценты в речи и т.д. Достаточно лишь избавиться от шипа, который обязательно будет на записи.

Наиболее подходящим для означенных целей программным обеспечением является продукт под названием Adobe Audition. Он располагает всеми необходимыми средствами, чтобы обеспечить максимально чистое звучание.

Достаточно посмотреть несколько уроков использования обозначенного софта, и обработка аудиозаписи пройдёт за считанные минуты.

Далее приводится предельно подробный урок в отношении использования Adobe Auditon: