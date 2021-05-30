Как заменить личинку в замке входной двери

Одним из часто выходящих из строя элементов замка входной двери является личинка или цилиндр. Если с ней что-то не так, необходим ремонт. Менять весь замок необязательно. Качественно выполнить замену личинки замка в Киеве могут опытным мастера компании remont-dverey.net.ua.

Из-за чего может сломаться личинка входной двери

Причины могут быть самые разные. С учётом того, что входные двери регулярно открываются и закрываются всеми членами семьи, нагрузки серьёзные.

Поэтому, даже дорогой замок может со временем сломаться, так как износятся те или иные элементы. Также причина поломки сердцевины может заключаться в следующем:

Сломался ключ внутри

Была попытка взлома

Ключ плохо поворачивается и есть какие-то препятствия

Низкое качество самого замка и т.д.

Как заменить личинку входной двери

Это не так сложно как кажется, и справиться с данной задачей смогут даже неподготовленные люди, которые никогда ничем подобным не занимались.

Чтобы поменять личинку замка входной двери потребуется новая сердцевина, отвёртка и непосредственно сама дверь. Алгоритм действий следующий:

Открыть дверь

Открутить в торцевой части двери фиксирующий винт с помощью отвертки

С внутренней стороны повернуть вправо-влево вертушок, и вытянуть цилиндр

Вставить в отверстие новый цилиндр до упора, затем немного потянуть на себя и повернуть вертушок, чтобы выдвинуть ригели и проверить, что всё работает

Убедившись, что всё работает и ригель выдвигается, закрутить обратно фиксирующий болт с торцевой части.

Затем необходимо проверить работоспособность замка с обеих сторон. Это обязательно нужно делать при открытой двери.

С внутренней стороны работоспособность проверяется путем поворачивания вертушка. Снаружи нужно вставить ключ и повернуть его, чтобы посмотреть работает ли все.

При этом дверь должна быть открыта. В противном случае, если что-то не так и проверять работоспособность замка снаружи с закрытой дверью, высоки риски, что не получится её потом открыть, и придётся уже вызывать мастера всё вскрывать.

При замене личинки очень важно быть уверенным в том, что новый цилиндр полностью по всем абсолютно параметрам совпадает со старым. В противном случае он просто не подойдёт, и дверь не получится потом закрывать на ключ.

Поэтому можно сначала вытащить старый цилиндр пойти с ним в магазин и купить идентичный. Либо можно измерить все параметры и заказать его через интернет.

Разумеется, идти в магазин нужно со старым цилиндром только в том случае если есть возможность закрыть дверь с помощью второго замка при его наличии.

Либо дома должен кто-то оставаться, кто закроет дверь изнутри на защелку или что-то ещё.

Услуги специалиста

Если нет уверенности в том, что самостоятельно удастся справиться с данной задачей, лучше даже не тратить время, и сразу обратиться к специалисту.

Главное нужно понимать, что это не так дорого стоит, потому что объем работы и сложность небольшие. Если мастер запрашивает слишком большую сумму за свою услугу, не нужно соглашаться. Лучше иметь дело не с частниками, а специализированной компанией, предварительно проверив её репутацию, такой как компания remont-dverey.net.ua.