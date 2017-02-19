Что можно приготовить в мультиварке?

Мультиварка сегодня имеется практически на каждой кухне. Подобное кухонное приспособление значительным образом сокращает время приготовления и облегчает участь домохозяйки.

В данной публикации будут описаны продукты, которые могут быть приготовлены в мультиварке. При этом не стоит забывать о том, что мультиварка не способна осуществлять приготовление многосоставных блюд. Другими словами, если Вы хотите приготовить плов в мультиварке, то в результате у Вас получится рисовая каша с мясом – не более и не менее.

Наиболее частое использование мультиварки

По статистике, подавляюще большинство пользователей означенного оборудования используют мультиварку для приготовления каш. Действительно, большинство цельнозерновых круп требуют серьёзного подхода.

В русской печи они готовятся в течение 4-4,5 часов. Мультиварка вполне может заменить русскую печь. Дело в том, что требуется лишь:

загрузить кашу;

залить её водой;

добавить некоторое количество соли;

выбрать программу приготовления.

На утро, когда Вы проснётесь, Вас уже будет ожидать ароматный вкуснейший завтрак. Всё, что останется сделать – это добавить кусочек сливочного масла. То же самое относится и к молочным кашам.

Благодаря установке в оборудовании определённой температуры, молоко не только не убегает, но и не прикипает к самой чаше мультиварки.

Пока Вы собираете ребёнка в школу, завтрак готовится самостоятельно, без какого-либо надзора.

Запеканка в мультиварке

Это ещё одна группа рецептов, которые обожаемы большинством владельцев мультиварок. Особой популярностью пользуется творожная запеканка. Для её приготовления необходимо замесить тесто.

Суть заключается в следующем. В чашу добавляются творог, сахар, манка, немного разрыхлителя или соды.

Смесь тщательно размешивается. Добавляется куриное яйцо. Теперь необходимо всё ещё раз тщательно перемешать и выбрать соответствую программу.

Ничего вкуснее и быстрее в своей жизни Вы ещё не пробовали. При этом от человека практически не требуется никаких усилий для приготовления этой вкуснятины. Всё осуществляется на автомате.

В мультиварке ничего не пригорает. За ней легко ухаживать. Это определённо один из важнейших помощников на кухне.

Канал «Сытый кот» продемонстрирует, как следует осуществлять приготовление творожной запеканки в мультиварке: