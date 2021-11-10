Как правильно купить и оформить земельный участок у собственника

Купить у собственника – значит покупать вторичную собственность, и здесь уже появляются дополнительные нюансы.
Все тонкости решить самостоятельно покупателю тяжело, и более правильно будет обратиться в специализированную компанию, которая занимается продажей участков и юридическим сопровождением таких сделок.
Такое обращение сэкономит время и убережёт от возможных неприятностей и потерь. Выбрать земельные участки у воды на любой вкус можно на сайте letoestate.ru.
Определение характеристик участка и окружающих условий
После того, как покупатель предварительно выбрал желаемый участок из ряда коммерческих предложений, его нужно обязательно осмотреть на месте и выяснить все его характеристики и условия.
Сделать это на самом участке и в организациях, где он числится или состоит на регистрации, Необходимо выяснить наличие действующих на него дополнительных норм и разрешений.
Прежде всего, нужно определить целевое назначение участка и соответствие этого назначения целям покупки:
- Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);
- Общественная застройка;
- Земли сельскохозяйственного назначения.
Проверить на месте и у курирующих организации наличие:
- Санитарные зоны рядом с участком;
- Прохождение трасс;
- Высоковольтные линии и магистральные трубопроводы;
- Незаконные постройки и подключения на участке. Такое важно для вторичной собственности на участки.
Следующий шаг – определить наличие, отсутствие на нём или близость инженерных коммуникаций – электричество, вода, газ и канализация.
Если покупателя устраивают условия и характеристики участка, необходимо убедиться в его юридической обоснованности.
Для этого нужно проверить наличие и содержание следующих документов:
- Проверку юридической чистоты по собственности на участок предварительно можно бесплатно на онлайн-сервисе Госреестр.ру или через МФЦ;
- Документы о праве собственности на участок;
- Документы по отводу земли;
- Оплата всех обязательств и платежей по участку, если он уже использовался;
- Согласие соседей с границами участка от соседей, если они есть.
Подготовка документов и покупка участка
Заключение сделки обязательно оформляется у лицензированного нотариуса. Для этого с помощью профессиональных юристов, имеющих специализацию по недвижимости, подготовить пакет документов:
- Документ о праве собственности на участок в результате купли, дарения или наследства;
- Регистрация в Государственном реестре и план участка;
- Номер кадастра;
- Независимая экспертиза;
- Подтверждение бюро инвентаризации об отсутствии строений на участке;
- Согласие совладельцев, если такие имеются.
Обе стороны должны предъявить на месте при оформлении учредительные документы, свои документы, удостоверяющие личность, и идентификационные коды.
При правильном оформлении документов, после заключения сделки, участок переходит в пользование к новому владельцу, если в договоре не указан срок передачи участка в собственность.