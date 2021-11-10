Как правильно купить и оформить земельный участок у собственника

Купить у собственника – значит покупать вторичную собственность, и здесь уже появляются дополнительные нюансы.

Все тонкости решить самостоятельно покупателю тяжело, и более правильно будет обратиться в специализированную компанию, которая занимается продажей участков и юридическим сопровождением таких сделок.

Такое обращение сэкономит время и убережёт от возможных неприятностей и потерь. Выбрать земельные участки у воды на любой вкус можно на сайте letoestate.ru.

Определение характеристик участка и окружающих условий

После того, как покупатель предварительно выбрал желаемый участок из ряда коммерческих предложений, его нужно обязательно осмотреть на месте и выяснить все его характеристики и условия.

Сделать это на самом участке и в организациях, где он числится или состоит на регистрации, Необходимо выяснить наличие действующих на него дополнительных норм и разрешений.

Прежде всего, нужно определить целевое назначение участка и соответствие этого назначения целям покупки:

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);

Общественная застройка;

Земли сельскохозяйственного назначения.

Проверить на месте и у курирующих организации наличие:

Санитарные зоны рядом с участком;

Прохождение трасс;

Высоковольтные линии и магистральные трубопроводы;

Незаконные постройки и подключения на участке. Такое важно для вторичной собственности на участки.

Следующий шаг – определить наличие, отсутствие на нём или близость инженерных коммуникаций – электричество, вода, газ и канализация.

Если покупателя устраивают условия и характеристики участка, необходимо убедиться в его юридической обоснованности.

Для этого нужно проверить наличие и содержание следующих документов:

Проверку юридической чистоты по собственности на участок предварительно можно бесплатно на онлайн-сервисе Госреестр.ру или через МФЦ;

Документы о праве собственности на участок;

Документы по отводу земли;

Оплата всех обязательств и платежей по участку, если он уже использовался;

Согласие соседей с границами участка от соседей, если они есть.

Подготовка документов и покупка участка

Заключение сделки обязательно оформляется у лицензированного нотариуса. Для этого с помощью профессиональных юристов, имеющих специализацию по недвижимости, подготовить пакет документов:

Документ о праве собственности на участок в результате купли, дарения или наследства;

Регистрация в Государственном реестре и план участка;

Номер кадастра;

Независимая экспертиза;

Подтверждение бюро инвентаризации об отсутствии строений на участке;

Согласие совладельцев, если такие имеются.

Обе стороны должны предъявить на месте при оформлении учредительные документы, свои документы, удостоверяющие личность, и идентификационные коды.

При правильном оформлении документов, после заключения сделки, участок переходит в пользование к новому владельцу, если в договоре не указан срок передачи участка в собственность.