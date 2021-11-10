Как правильно купить и оформить земельный участок у собственника
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Как правильно купить и оформить земельный участок у собственника

10 ноября 2021

Купить у собственника – значит покупать вторичную собственность, и здесь уже появляются дополнительные нюансы.

Все тонкости решить самостоятельно покупателю тяжело, и более правильно будет обратиться в специализированную компанию, которая занимается продажей участков и юридическим сопровождением таких сделок.

Такое обращение сэкономит время и убережёт от возможных неприятностей и потерь. Выбрать земельные участки у воды на любой вкус можно на сайте letoestate.ru.

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Определение характеристик участка и окружающих условий

После того, как покупатель предварительно выбрал желаемый участок из ряда коммерческих предложений, его нужно обязательно осмотреть на месте и выяснить все его характеристики и условия.

Сделать это на самом участке и в организациях, где он числится или состоит на регистрации, Необходимо выяснить наличие действующих на него дополнительных норм и разрешений.

Прежде всего, нужно определить целевое назначение участка и соответствие этого назначения целям покупки:

  • Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);
  • Общественная застройка;
  • Земли сельскохозяйственного назначения.

Проверить на месте и у курирующих организации наличие:

  • Санитарные зоны рядом с участком;
  • Прохождение трасс;
  • Высоковольтные линии и магистральные трубопроводы;
  • Незаконные постройки и подключения на участке. Такое важно для вторичной собственности на участки.

Следующий шаг – определить наличие, отсутствие на нём или близость инженерных коммуникаций – электричество, вода, газ и канализация.

Если покупателя устраивают условия и характеристики участка, необходимо убедиться в его юридической обоснованности.

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Для этого нужно проверить наличие и содержание следующих документов:

  • Проверку юридической чистоты по собственности на участок предварительно можно бесплатно на онлайн-сервисе Госреестр.ру или через МФЦ;
  • Документы о праве собственности на участок;
  • Документы по отводу земли;
  • Оплата всех обязательств и платежей по участку, если он уже использовался;
  • Согласие соседей с границами участка от соседей, если они есть.

Подготовка документов и покупка участка

Заключение сделки обязательно оформляется у лицензированного нотариуса. Для этого с помощью профессиональных юристов, имеющих специализацию по недвижимости, подготовить пакет документов:

  • Документ о праве собственности на участок в результате купли, дарения или наследства;
  • Регистрация в Государственном реестре и план участка;
  • Номер кадастра;
  • Независимая экспертиза;
  • Подтверждение бюро инвентаризации об отсутствии строений на участке;
  • Согласие совладельцев, если такие имеются.

Обе стороны должны предъявить на месте при оформлении учредительные документы, свои документы, удостоверяющие личность, и идентификационные коды.

При правильном оформлении документов, после заключения сделки, участок переходит в пользование к новому владельцу, если в договоре не указан срок передачи участка в собственность.



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