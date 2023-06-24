Как закрыть ИП без работников в 2023 г

Индивидуальный предприниматель имеет право прекращать деятельность в любое время, а также закрытие может быть вынужденным по решению суда.

Процедура облегчается, когда в его предприятии не числятся сотрудники. На услугу закрытие ип стоимость можно узнать на сайте компании abat-group.ru.

Процедура закрытия

Без работников в штате ИП закрывается по следующим шагам:

Закрытие расчетного счета;

Подача заявления в ФНС;

Оплата страховых взносов;

Сдача отчетности.

Отчетность и расчеты по долгам можно выполнять уже после подачи заявки.

Какие счета закрывать

Условия закрытия и оплаты, размеры комиссий, регламентирует банк, в котором обслуживается предприниматель.

Нужно закрывать счета, через которые ИП вел или предполагал вести предпринимательские сделки.

Первые их цифры начинаются с 408. Номера с первыми цифрами 407 есть счета физических лиц, и не требуют закрытия для текущей процедуры.

Для закрытия нужно будет завершить все расчеты.

Подать заявление

Оно оформляется по форме, установленной налоговой службой. К заявлению в бумажном виде прикладывается квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины.

Сумма уточняется в налоговой службе на момент подачи.

Если оно подается в электронной форме, пошлину оплачивать не нужно.

Страховые взносы

Они могут быть оплачены еще перед заявлением. А лучшее время для оплаты – когда в ЕГРИП появилась запись, указывающая, что ИП прекратил деятельность.

Потому что на тот момент будет известна точная сумма взноса. Она может быть рассчитана только, когда будет известно число и месяц прекращения работы ИП.

На уплату этих взносов отводится 15 дней (календарных) после того, как появилась запись.

Отчетность

Декларация заполняется уже по факту ликвидации.

Временные периоды зависят от режимов налогообложения:

Для ОСНО как физического лица с формой 3НДФЛ – 5 дней после даты, когда ИП исключили из ЕГРИП.

Если ОСНО с НДС, то декларацию подают после квартала, в котором ИП ликвидирован, в течение 25 дней следующего месяца.

По режимам обложения

УСН и ЕСХН – по 25 число в месяце, перед которым закрылся ИП.

По форме ПСН отчеты не практикуются.

Отказ в закрытии

Такие редкие случаи связаны в первую очередь с неправильным оформлением бумаг, и при появившихся задолженностях.

Об отказе ФНС в местной инспекции должны выдать бумагу с причинами отклонения заявления. Факт прекращения деятельности необходимо обязательно отслеживать.

Иначе после такого редкого отказа у предпринимателя далее появятся долги по оплате страховых взносов. Их начисление будет продолжаться.