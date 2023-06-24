Как закрыть ИП без работников в 2023 г

Индивидуальный предприниматель имеет право прекращать деятельность в любое время, а также закрытие может быть вынужденным по решению суда.
Процедура облегчается, когда в его предприятии не числятся сотрудники. На услугу закрытие ип стоимость можно узнать на сайте компании abat-group.ru.
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Процедура закрытия
Без работников в штате ИП закрывается по следующим шагам:
- Закрытие расчетного счета;
- Подача заявления в ФНС;
- Оплата страховых взносов;
- Сдача отчетности.
Отчетность и расчеты по долгам можно выполнять уже после подачи заявки.
Какие счета закрывать
Условия закрытия и оплаты, размеры комиссий, регламентирует банк, в котором обслуживается предприниматель.
Нужно закрывать счета, через которые ИП вел или предполагал вести предпринимательские сделки.
Первые их цифры начинаются с 408. Номера с первыми цифрами 407 есть счета физических лиц, и не требуют закрытия для текущей процедуры.
Для закрытия нужно будет завершить все расчеты.
Подать заявление
Оно оформляется по форме, установленной налоговой службой. К заявлению в бумажном виде прикладывается квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины.
Сумма уточняется в налоговой службе на момент подачи.
Если оно подается в электронной форме, пошлину оплачивать не нужно.
Страховые взносы
Они могут быть оплачены еще перед заявлением. А лучшее время для оплаты – когда в ЕГРИП появилась запись, указывающая, что ИП прекратил деятельность.
Потому что на тот момент будет известна точная сумма взноса. Она может быть рассчитана только, когда будет известно число и месяц прекращения работы ИП.
На уплату этих взносов отводится 15 дней (календарных) после того, как появилась запись.
Отчетность
Декларация заполняется уже по факту ликвидации.
Временные периоды зависят от режимов налогообложения:
- Для ОСНО как физического лица с формой 3НДФЛ – 5 дней после даты, когда ИП исключили из ЕГРИП.
- Если ОСНО с НДС, то декларацию подают после квартала, в котором ИП ликвидирован, в течение 25 дней следующего месяца.
- По режимам обложения
- УСН и ЕСХН – по 25 число в месяце, перед которым закрылся ИП.
По форме ПСН отчеты не практикуются.
Отказ в закрытии
Такие редкие случаи связаны в первую очередь с неправильным оформлением бумаг, и при появившихся задолженностях.
Об отказе ФНС в местной инспекции должны выдать бумагу с причинами отклонения заявления. Факт прекращения деятельности необходимо обязательно отслеживать.
Иначе после такого редкого отказа у предпринимателя далее появятся долги по оплате страховых взносов. Их начисление будет продолжаться.