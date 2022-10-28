Какой кабель выбрать для проводки в доме

Основные критерии выбора кабеля – для скрытой или закрытой проводки, по количеству проводов в кабеле – для однофазных и трехфазных сетей, и сечению проводов в зависимости от мощности потребления и максимального тока.

Первым шагом в выборе является определение типа проводки. В широком ассортименте кабель и другие электротовары представлены в интернет-магазине elektro-prof.ru.

Скрытая проводка в штробах

Так выполняется проводка в несущих стенах и перегородках.

В них вырезаются штробы с помощью болгарки или штробореза, закладываются кабели, и фиксируются быстро застывающим гипсовым или цементным раствором. После разводки кабелей по штробам, они заделываются штукатуркой.

На поверхность они выходят к распределительным щитам, распаечным коробкам, и приборам потребления.

Для такого типа проводки применяются кабели ВВГ, ВВГ-П, и NYM.

Проводка скрыта в подвесном потолке, и в перегородках из гипсокартона или листовых панелей (ОСБ, ДСП, ЛДСП)

В отличие от классической скрытой проводки, здесь кабели скрыты от взгляда, но открыты внутри того пространства, в котором прокладываются. Здесь они не защищены от внешнего воздействия, возможных возгораний во время перегрузок.

Дополнительную безопасность им обеспечивают гибкие гофрированные трубы из пластика, не поддерживающего горение.

Соответствующие требования по безопасности предъявляются и самим кабелям. Здесь применяются ввгнг и ввгнгls. Исполнение нг – значит, что общая изоляция кабеля и изоляция проводов из ПВХ (поливинилхлорид) не поддерживает горение, а подвид LS обозначает, что при высокой температуре они выделяют мало дыма. На случай пожара такой вид не обладает повышенной токсичностью.

Это создаст возможность спокойной эвакуации при возгорании на объекте.

Открытая проводка в коробах и кабель каналах

Это проводка на капитальных (несущих) стенах и перегородках сверху, когда нет возможности прятать кабели в штробах.

Тогда по стенам закрепляются короба и кабельные каналы из тугоплавкого пластика, который также не поддерживает горение. Потом в каналах и коробах укладываются кабели. Распаечные и распределительные коробки тоже открытые. Если кабельные каналы монтируются на деревянных стенах, то под этими каналами прокладывается огнестойкий материал.

Для таких условий тоже применяются кабели ввгнгls и ввгнг.

Открытая проводка на изоляторах в стиле ретро

Изоляторы – фарфоровые ролики монтируются на стенах, а на них устраивается провода свитыми декоратвно в жгуты проводами. Применяются провода с ПВХ и резиновыми изоляциями, тоже имеющие характеристики нг – не поддерживающие горение.