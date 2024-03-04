Как хранить шубу из куницы

Мех куницы очень редкий, так как это животное не может размножаться в неволе. Ареал обитания куницы небольшой, что существенно влияет на стоимость шуб с ее мехом. Стоимость качественной шубы из меха куницы достаточно высокая. Перед тем, как купить шубу из куницы, желательно ознакомиться с тем, как за ней ухаживать.

Чтобы шуба долгое время сохраняла первоначальный внешний вид, необходимо обеспечить ей подходящие условия хранения.

Хранение в специализированных холодильниках

В теплое время года шубу рекомендуется сдавать на временное хранение в специализированные холодильники, где поддерживается оптимальный уровень температуры и влаги (не выше +17 градусов по цельсию не менее 65% влажности). Такие услуги предлагают ателье и химчистки.

Перед сдачей шубы на хранение необходимо тщательно очистить ее от загрязнений.

В случае, если загрязнился только подклад шубы — использовать бытовую химию для чистки не рекомендуется, так как есть риск повредить мех. В таких случаях оптимальных вариантом будет заменить подклад на новый.

Особенности хранения в домашних условиях

Обеспечить подходящие условия для хранения шубы можно и дома, для этого необходимо соблюсти:

Температура воздуха не выше +25 градусов по цельсию;

Шуба должна быть очищена и помещена в качественный чехол;

Обеспечить защиту от моли.

Особое внимание необходимо обращать на плечики, на которых будет висеть шуба.

Рекомендуется использовать мягкие плечики спортивного типа. Их особенность заключается в том, что при длительном использовании они не деформируют изделие, позволяя сохранять его первоначальный вид.

Выбирая подходящий чехол для шубы, необходимо отдавать предпочтение изделиям, изготовленным из натуральных тканей.

Это обеспечит необходимую вентиляцию воздуха, что не позволит меху испортиться.

Использовать чехлы из целлофана нельзя, так как они не позволяют воздуху проникать внутрь из-за чего мех будет испорчен.

Также при выборе чехла необходимо учитывать оттенок меха шубы. Например для белых шуб нужно использовать чехлы синеватого оттенка.

Это позволит защитить мех от пожелтения, что очень важно.

В качестве защиты от моли нельзя использовать синтетические средства, так как они будут оседать на поверхности чехла и меха.

Рекомендуется применять только натуральные средства: лаванда, цедра апельсина, герань. Они хорошо отпугивают моль и при этом создают приятный аромат в шкафу. Для обеспечения нужного уровня влажности рекомендуется поместить в шкафу баночку с водой и регулярно ее наполнять.