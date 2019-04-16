Виды спортивной обуви для мужчин

Спортивная обувь продолжает стремительно отвоёвывать позиции у классической. Подавляющее большинство мужчин выбирают на постоянной основе отдавать предпочтение комфорту и практичности. Естественно, производители спортивной обуви отвечают на этот тренд расширением модельного ряда. Любой топовый производитель (Adidas, Nike, Reebok, Puma) предлагает вариант спортивной обуви без преувеличения на любой случай. Единственным недостатком такого многообразия может служить усложненность выбора для потенциального покупателя.

На сайте https://strongler.com.ua Вы сможете подобрать пару спортивной обуви, которая идеально будет подходить Вашим условиям эксплуатации (сезон, климатические условия и т.д.). Ниже перечислим классы спортивной обуви, на которые подразделяют свой ассортимент топовые производители.

Покупать исключительно спортивную обувь – глупо!

Чтобы всё встало на свои места, ознакомьтесь с классическим ассортиментом современного производителя спортивной обуви:

Running;

Special;

Lifestyle;

Tourist;

Fitness (Sport).

Беговые кроссовки всегда выделялись в отдельную категорию. Для их производства применяются особые технологии. Дело в том, что при беге (даже в идеальной технике) механические удары в колене всё равно присутствуют.

Именно по этой причине производитель занимается разработкой подошв, которые будут эффективно гасить удар при приземлении стопы на поверхность земли, стадиона, спортзала и т.д.

Специальная спортивная обувь – шиповки для футбола, лёгкой атлетики, игры в гольф и т.д. Эксплуатировать такую обувь на ежедневной основе (в городе) невозможно.

Fitness и Tourist: самые востребованные модели на сегодня

Подавляющее большинство потенциальных покупателей покупают себе кроссовки для фитнеса. Именно они соответствую классическому представлению обывателя о спортивной обуви (удобство, комфорт, безопасность).

Туристическая спортивная обувь оснащается подошвой с особым протектором. Она обеспечивает устойчивую постановку стопы на сложных грунтах. Кроме того, туристические кроссовки практически всегда обладают завышенным подъёмом.

Как и в случае с баскетбольной обувью это необходимо для фиксации голеностопного сустава.

В видео демонстрируется, как люди выбирают реплики (подделки) популярных моделей кроссовок – их качество никогда не приблизится к оригиналу: