Как взять онлайн займ в Казахстане с помощью сайта zaimtenge.kz

В жизни любого человека может возникнуть какая-то непредвиденная ситуация, когда срочно нужна определенная сумма денег, но ее негде взять. Несмотря на то, что в Казахстане достаточно большое количество отечественных и иностранных банков, не всегда есть возможность получить быстро кредит в такой ситуации.

У человека возможно уже есть кредит, и ему не одобрят новый, либо кредитная история испорчена, что тоже минимизирует шансы на положительное решение по заявке. Либо сроки настолько сильно горят, что нет возможности идти в банк, подавать заявку и ждать.

Микрофинансовые организации в таких ситуациях очень выручают. Да, в целом у них не самая хорошая репутация, но если обратиться в проверенную и надежную, и вовремя вернуть потом деньги, никаких проблем не возникнет. Деньги в долг в Казахстане предлагает компания zaimtenge.kz.

Где взять микрокредит в Казахстане

Существует огромное количество МФО, которые предлагают такие услуги. Офисы их есть во многих городах и поселках. Но, сейчас удобнее пользоваться Интернетом.

Причем, даже на сайты каждой такой компании заходить не требуется, чтобы изучить условия или подавать заявки. Есть сервис zaimtenge.kz/dengi-v-dolg/, где собрана информация о самых популярных и надежных МФО, работающих на территории Казахстана.

Можно просмотреть этот список, получить информацию об условиях, максимальной сумме тенге, которая доступна в кредит, сроки, процентную ставку. Если все устраивает, пользователь прямо оттуда переходит по ссылке на официальный сайт интересующей его МФО и подает заявку.

Ехать никуда не требуется. Заявка рассматривается в течение 30 минут – 1 часа. Если решение положительное, деньги переводят на банковскую карту.

Стоит ли вообще брать микрокредит?

Почему бы и нет?! Конечно, условия МФО оставляют желать лучшего. Они, мягко говоря, не совсем выгодные, но если другого выхода нет, то можно взять микрокредит и здесь.

Главное, ответственно отнестись к своим обязательствам перед МФО и выполнить их. В этом случае переплата будет минимальной. Кроме того, на кредитной истории это негативно не отразится, если вернуть деньги вовремя.

Кроме того, МФО тоже отслеживает кредитную историю клиентов. Поэтому, если все хорошо, они могут предложить добросовестному заемщику более выгодные, адекватные условия.

Если обратиться в дальнейшем в МФО, при хорошей кредитной истории, ему автоматически будут скорректированы условия на более выгодные.