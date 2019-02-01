Виды женских халатов

Халат в женском гардеробе давно уже занимает не второстепенное место. К такой одежде перестали относиться, как к обычной вещи. Выбирая себе новую модель

домашнего платья, в первую очередь обращают внимание на особенности внешнего вида.

Ассортимент халатов представлен огромным количеством разнообразных моделей, фасонов и материалов, применяемых в пошиве изделия. Выбрать любую модель,

соответствующую личным критериям можно онлайн, нужно лишь набрать в поиске: халаты иваново и визуально выбрать одежду по своему вкусу.

Ткани для халатов

Для пошива домашней одежды и халатов, в частности наиболее востребованы следующие ткани:

хлопчатобумажные;

микрофибра;

бамбук.

Натуральные хлопчатобумажные ткани — самые распространенные. Они обладают высокими гигроскопическими, воздухопроницаемыми, гипоаллергенными свойствами.

Микрофибра относится к синтетическим тканям. В большинстве случаев применяется для изготовления теплой домашней одежды, которую носят в холодный сезон. Таким моделям отдают предпочтение из-за теплоты, мягкости, легкости.

Бамбуковые ткани создают из натурального бамбукового сырья с помощью современных технологий. Относятся к наиболее совершенным и оптимально приемлемым

материалам для пошива одежды такой нательной группы.

Виды халатов для прекрасной половины

Махровые халаты — лидеры по спросу и предложению. Наличие на поверхности ворса делает его крайне мягким и приятным на ощупь. По составу бывают натуральными хлопковыми и синтетическими — содержащими полиэстер.

Велюровая домашняя одежда — отличаются элегантным внешним видом. Привлекательный велюр располагается снаружи, а внутри может быть трикотаж или

махровая ткань. Происхождение велюровых тканей — натуральное.

Атласные варианты внешне выглядят очень шикарно. Атлас встречается в двух различных категориях: синтетический, отличающийся дешевизной и натуральный,

изготовленный из шелковой основы. Встречаются атласные халаты с внутренней махровой стороной.

Модели халатов из трикотажа — характеризуются мягкостью и эластичностью, которую обеспечивают специальное переплетение петель. Модель из трикотажа оптимально носить дома летом и межсезонье.

Халаты из флиса шьют для холодного времени года. Синтетическое трикотажное волокно для его пошива мягкое и очень теплое.

Вафельные — модели из хлопчатобумажной ткани. В большинстве случаев их шьют для клиентов отельного бизнеса, СПА салонов и бассейнов.

Все виды халатов имеют свои особенности, но в целом им свойственны практичность и комфортность, что имеет немаловажное значение для домашней одежды.