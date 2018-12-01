Как выбрать зимние сапоги женские

Каждая девушка хочет выглядеть красиво и аккуратно в любое время года, но с наступлением зимы всего этого добиться становиться гораздо сложнее. Выбор зимних сапог часто становился для многих женщин настоящим испытанием, но с нынешним обилием ассортимента данного вида женской обуви,покупка будет легкой и приятной.

Ведь зимние сапоги женские интернет-магазины предлагают в большом ассортименте, расцветке и стиле.

Критерии выбора женских зимних сапог

Женские сапоги для зимнего сезона можно выбирать, учитывая:

наличие/отсутствие каблука или платформы. Для характерных зимой гололедов и большого слоя снега важно выбирать обувь, которая снизит уровень травматизма до минимума и облегчит передвижение, под эти описания явно не подойдут сапоги на среднем или высоком каблуке. Каблуки повышают уровень скольжения и снижают контроль равновесия, что можно сказать и про обувь на платформе;

внутренний и наружный материал, из которого сделать сапоги. Средняя температура зимой может доходить до 20-25 % мороза, а это значит, что женские зимние сапоги обязательно должны созревать ногу и не пропускать влагу и тепло. Остановите свой выбор на обуви с натуральным мехом, овчиной внутри и кожей снаружи. Конечно, можно выбрать сапоги с искусственной кожи, но при этом, материал внутри сапог будет гораздо важнее;

длина сапога. Отдавайте предпочтение сапогам по голень и выше, чтобы предотвратить попадание в обувь снега и защитить ногу от холодного воздуха;

высоту и качество подошвы. Однородная подошва без структуры может привести к травмированию, исходя из этого обратите внимание на обувь, подошва которых имеет протекторы;

устойчивость к влаге. При снижении температуры снег тает и превращается в огромные, глубокие лужи, при этом обувь должна быть настолько хорошо прошита, что вы даже не почувствовали внутри влагу. Конечно, при покупке отследить это будет тяжело, но внимательно смотрите на качество швов по периметру сапога.

Способы тестирования обуви в магазине

Чтобы не ошибиться в выборе изначально, примеряйте сапоги и не стесняйтесь ходить в них по магазину, так вы почувствуете уровень комфорта для ног, сможете ощутить плотность набитого внутреннего материала. Мерить зимние сапоги лучше сразу на теплый носок или колготы, или выбирать их на размер больше обычного.

Одним из дельных советов будет покупка обуви именно вживую, потому что через интернет вам будет сложно понять качество зимних сапог, но если вам пригляделись сапоги именно в интернете, поговорите с продавцом, расспросите детально все характеристики, а после уже смело покупайте.

Обязательно основывайтесь на свою ощущения при примерке зимних сапог, это повлияет на комфорт для ваших ног в течении всего зимнего сезона.