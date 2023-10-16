Карельский гранит: свойства и преимущества
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Карельский гранит: свойства и преимущества

16 октября 2023

Карельский гранит, известный также как габбро-диабаз, представляет собой уникальный природный материал, который долгое время используется для создания памятников и монументальных скульптур. Его уникальные свойства и визуальные качества делают его весьма привлекательным выбором для олицетворения вечности и памяти.

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Памятники из карельского гранита можно заказать в мастерской Гранит Маркет.

Что такое карельский гранит?

Карельский гранит представляет собой разновидность изверженной горной породы — габбро-диабаз. Состоит из минералов плагиоклаза, пироксена, амфибола.

Имеет кристаллическую структуру с вкраплениями блестящих кристаллов на светлом или тёмном фоне. Цвет может варьироваться от серого и зеленоватого до почти чёрного. Добывается в месторождениях Карелии, отсюда и название.

Физико-механические свойства

Карельский гранит обладает высокой плотностью, твёрдостью и прочностью. Хорошо выдерживает перепады температур, морозоустойчив. Обладает стойкостью к истиранию и износу. Может выдерживать большие нагрузки, сохраняя свою форму. Эти качества обеспечивают надёжность и долговечность памятников.

Эстетические качества

Карельский гранит имеет насыщенную, яркую цветовую палитру с контрастными оттенками. Поддаётся полировке до зеркального блеска. Имеет привлекательную текстуру с вкраплениями, позволяющими создавать интересные узоры при обработке и резьбе. Это открывает широкие возможности для воплощения разных художественных решений.

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Преимущества карельского гранита для памятников

Карельский гранит обладает рядом значимых преимуществ, которые делают его идеальным материалом для надгробных памятников:

  • Долговечность. Благодаря высокой плотности и прочности, памятники из этого камня служат сотни лет, практически не разрушаясь и не меняя первоначальный вид.
  • Устойчивость к внешним воздействиям. Морозоустойчивость и водостойкость позволяют использовать карельский гранит даже в суровых климатических условиях. Он не боится ни резких перепадов температур, ни влажности.
  • Износостойкость. Выдерживает истирание, сохраняет полированную поверхность на протяжении десятилетий. Это важно для сохранения эстетичного внешнего вида.
  • Богатая цветовая палитра. Разнообразие естественных оттенков от светло-серого до почти черного позволяет подобрать памятник под любой вкус.
  • Возможности для художественной резьбы. Фактура и структура камня дает простор для создания декоративных элементов, надписей, узоров.
  • Престижность и узнаваемость карельского бренда. Это знак качества и надежности.
  • Оптимальное соотношение цены и долговечности.

Таким образом, карельский гранит (габбро-диабаз) представляет собой материал с уникальными свойствами, которые делают его весьма ценным для создания памятников.

Его прочность и устойчивость к внешним факторам гарантируют их долгий срок службы.



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