Как выбрать торговые весы и какие есть виды

Многие товары в сфере розничной и оптовой торговли пролают по весу. Потому, чтобы рассчитать стоимость, их предварительно взвешивают. Для этого используются специальные торговые весы (вага торгова).
Какие бывают виды торговых весов
В магазинах такое оборудование является одним из основных.
Кассир без них не сможет работать, так как и он, и покупатель точно должны знать вес отпускаемого товара. Требований к торговым весам достаточно много.
Они должны быть максимально точными, удобными и быстро работать, чтобы кассир или продавец оперативно все выполнял, не заставлял ждать покупателей, чтобы не образовывалась длинна очередь на кассе или у прилавка. Разновидностей торговых весов очень много, ведь вес реализуемого товара может быть разным.
Например, в ювелирном магазине это граммы драгоценных металлов. Если же это строительный магазин или овощебаза, вес товара будет в несколько тысяч раз больше.
Одни и те же весы для выполнения всех этих операций не подойдут. В каждом случае подбирается соответствующий вид. Наиболее распространенными видами торговых весов являются:
- Настольные. Применяются обычно в продуктовых магазинах. Максимальная грузоподъемность не превышает 30-40 кг. Размеры достаточно компактные. Поэтому много места они не занимают.
- Катерные. Это те самые ручные весы, которые позволяют определить вес груза, подвесив его на крючок.
- Фасовочные. Похожи на настольные, но нет панели управления. Предназначены только для взвешивания. Часто используются в качестве контрольных.
- Счетные. Позволяют взвешивать мелкоштучный товар. После установления общей массы, прибор позволяет рассчитать количество этого товара. Часто используются в строительных магазинах.
- Напольные. Это складские или платформенные весы, которые размещаются на полу. Могут иметь грузоподъемность до 300 кг.
- Лабораторные. Используются в аптеках, в ювелирных магазинах. Очень точные.
- Платформенные. Используются для взвешивания крупногабаритных грузов. Это могут быть склады или какие-то строительные магазины.
- Механические. Классические весы, которые раньше были очень распространены. И сейчас их нередко можно встретить на рынках.
Как выбрать торговые весы
Тут все напрямую зависит от того, что именно продается и нужно будет взвешивать, о каких массах идет речь.
При выборе следует учесть:
- Тип весов
- Максимальную грузоподъемность
- Наличие сертификата
- Компанию-производителя
- Наличие стойки с индикацией и встроенного принтера этикеток
- Точность измерений
- Стоимость
- Уровень защиты корпуса и так далее.
Важно приобретать торговые весы в надежном месте, чтобы быть уверенным в их исправности, точности, качестве.