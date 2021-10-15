Как выбрать торговые весы и какие есть виды
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Как выбрать торговые весы и какие есть виды

15 октября 2021

Многие товары в сфере розничной и оптовой торговли пролают по весу. Потому, чтобы рассчитать стоимость, их предварительно взвешивают. Для этого используются специальные торговые весы (вага торгова).

Какие бывают виды торговых весов

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В магазинах такое оборудование является одним из основных.

Кассир без них не сможет работать, так как и он, и покупатель точно должны знать вес отпускаемого товара. Требований к торговым весам достаточно много.

Они должны быть максимально точными, удобными и быстро работать, чтобы кассир или продавец оперативно все выполнял, не заставлял ждать покупателей, чтобы не образовывалась длинна очередь на кассе или у прилавка. Разновидностей торговых весов очень много, ведь вес реализуемого товара может быть разным.

Например, в ювелирном магазине это граммы драгоценных металлов. Если же это строительный магазин или овощебаза, вес товара будет в несколько тысяч раз больше.

Одни и те же весы для выполнения всех этих операций не подойдут. В каждом случае подбирается соответствующий вид. Наиболее распространенными видами торговых весов являются:

  • Настольные. Применяются обычно в продуктовых магазинах. Максимальная грузоподъемность не превышает 30-40 кг. Размеры достаточно компактные. Поэтому много места они не занимают.
  • Катерные. Это те самые ручные весы, которые позволяют определить вес груза, подвесив его на крючок.
  • Фасовочные. Похожи на настольные, но нет панели управления. Предназначены только для взвешивания. Часто используются в качестве контрольных.
  • Счетные. Позволяют взвешивать мелкоштучный товар. После установления общей массы, прибор позволяет рассчитать количество этого товара. Часто используются в строительных магазинах.
  • Напольные. Это складские или платформенные весы, которые размещаются на полу. Могут иметь грузоподъемность до 300 кг.
  • Лабораторные. Используются в аптеках, в ювелирных магазинах. Очень точные.
  • Платформенные. Используются для взвешивания крупногабаритных грузов. Это могут быть склады или какие-то строительные магазины.
  • Механические. Классические весы, которые раньше были очень распространены. И сейчас их нередко можно встретить на рынках.

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Как выбрать торговые весы

Тут все напрямую зависит от того, что именно продается и нужно будет взвешивать, о каких массах идет речь.

При выборе следует учесть:

  • Тип весов
  • Максимальную грузоподъемность
  • Наличие сертификата
  • Компанию-производителя
  • Наличие стойки с индикацией и встроенного принтера этикеток
  • Точность измерений
  • Стоимость
  • Уровень защиты корпуса и так далее.

Важно приобретать торговые весы в надежном месте, чтобы быть уверенным в их исправности, точности, качестве.



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