Как выбрать торговые весы и какие есть виды

Многие товары в сфере розничной и оптовой торговли пролают по весу. Потому, чтобы рассчитать стоимость, их предварительно взвешивают. Для этого используются специальные торговые весы (вага торгова).

Какие бывают виды торговых весов

В магазинах такое оборудование является одним из основных.

Кассир без них не сможет работать, так как и он, и покупатель точно должны знать вес отпускаемого товара. Требований к торговым весам достаточно много.

Они должны быть максимально точными, удобными и быстро работать, чтобы кассир или продавец оперативно все выполнял, не заставлял ждать покупателей, чтобы не образовывалась длинна очередь на кассе или у прилавка. Разновидностей торговых весов очень много, ведь вес реализуемого товара может быть разным.

Например, в ювелирном магазине это граммы драгоценных металлов. Если же это строительный магазин или овощебаза, вес товара будет в несколько тысяч раз больше.

Одни и те же весы для выполнения всех этих операций не подойдут. В каждом случае подбирается соответствующий вид. Наиболее распространенными видами торговых весов являются:

Настольные. Применяются обычно в продуктовых магазинах. Максимальная грузоподъемность не превышает 30-40 кг. Размеры достаточно компактные. Поэтому много места они не занимают.

Катерные. Это те самые ручные весы, которые позволяют определить вес груза, подвесив его на крючок.

Фасовочные. Похожи на настольные, но нет панели управления. Предназначены только для взвешивания. Часто используются в качестве контрольных.

Счетные. Позволяют взвешивать мелкоштучный товар. После установления общей массы, прибор позволяет рассчитать количество этого товара. Часто используются в строительных магазинах.

Напольные. Это складские или платформенные весы, которые размещаются на полу. Могут иметь грузоподъемность до 300 кг.

Лабораторные. Используются в аптеках, в ювелирных магазинах. Очень точные.

Платформенные. Используются для взвешивания крупногабаритных грузов. Это могут быть склады или какие-то строительные магазины.

Механические. Классические весы, которые раньше были очень распространены. И сейчас их нередко можно встретить на рынках.

Как выбрать торговые весы

Тут все напрямую зависит от того, что именно продается и нужно будет взвешивать, о каких массах идет речь.

При выборе следует учесть:

Тип весов

Максимальную грузоподъемность

Наличие сертификата

Компанию-производителя

Наличие стойки с индикацией и встроенного принтера этикеток

Точность измерений

Стоимость

Уровень защиты корпуса и так далее.

Важно приобретать торговые весы в надежном месте, чтобы быть уверенным в их исправности, точности, качестве.