Как выбрать террасную доску из ДПК

Выбор террасной доски из древесно-полимерного композита требует внимательного подхода, ведь материал ежедневно выдерживает солнце, влагу и перепады температуры.

От принятого решения зависит срок службы настила и его внешний вид. Краткий разбор ключевых параметров помогает сопоставить предложения рынка и избежать ненужных затрат. По выгодной цене купить доску дпк недорого можно на сайте компании woodgrand.ru.

Состав и профиль панели

Качество ДПК определяется рецептурой смеси.

Производитель, придерживающийся соотношения древесной муки и полимера 60/30 и добавляющий до 10 % стабилизаторов, получает стойкую доску без крошения по кромке. Плотность выше 1200 кг/м повышает ударопрочность, а двойная экструзия делает поверхность однородной.

Не менее значим профиль. Сплошная доска рассчитана на высокую проходимость и подходит для входной группы, тогда как пустотелая облегчает конструкцию и сокращает расходы, но требует частой обрешётки.

Толщина стенки не должна опускаться ниже четырёх миллиметров, иначе крепёж разрывает ребро.

При проверке паспорта изделия важно уточнить:

• процентное содержание древесной муки, полимера и добавок;

• метод экструзии и наличие защитной оболочки;

• минимальную толщину стенки и тип профиля.

Поверхностное покрытие и монтаж

Износостойкость задаётся не только внутренней формулой, но и верхним слоем. Капсулированная доска покрыта полимерной оболочкой со всех сторон, что снижает водопоглощение до одного процента и упрощает уход: достаточно промывки из шланга.

Некапсулированная версия дешевле, но нуждается в регулярной восковой пропитке. Монтаж влияет на долговечность не меньше состава. Каркас из алюминиевого профиля стабилен при температурных колебаниях, а шаг лаг в тридцать сантиметров предотвращает прогибы. Скрытый крепёж сохраняет рисунок доски и исключает коррозию шляпок. Типичные ошибки, сокращающие срок службы настила, включают:

1. Применение деревянной лаги без антисептика на влажной почве;

2. Крепление саморезом через верхний слой без расширительного отверстия;

3. Отсутствие зазора между торцами панелей для температурного расширения.

Вывод

Грамотный выбор террасной доски из ДПК складывается из трёх этапов: оценка состава, подбор профиля под нагрузку и внимательный монтаж.

Соблюдение этих правил гарантирует, что настил прослужит не менее двадцати лет без сложного обслуживания и сохранит эстетичный вид.