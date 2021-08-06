Чем грозит открытое исполнительное производство, если имеются долги у человека

Банки, МФО и другие кредитные организации, выдают деньги в долг клиентам с целью вернуть их с процентами в полном объеме. Но, далеко не все заемщики спешат выполнять исправно свои обязательства перед кредитной организацией. Сначала банки своими силами пытаются достучаться до должников и добиться от них закрытия долгов.

Если это не получается, они обращаются в суд, который, рассмотрев заявление, может начать исполнительное производство. Подробнее узнать о том, как отменить исполнительное производство, можно на сайте http://golovko.com.ua/kak-zakryt-ispolnitelnoe-proizvodstvo.

Что такое открытое исполнительное производство

Это процесс, в ходе которого судебные приставы принимают меры для того, чтобы взыскать долг у должника. Процесс запускается на основании одного из следующих документов:

Исполнительный лист

Судебный приказ

Исполнительная надпись нотариуса.

После получения одного из вышеперечисленных документов, пристав запускает исполнительное производство.

Приставы могут использовать принудительные меры, чтобы должник заплатил по долгам, если он не хочет делать это добровольно. То есть даже, если сам должник говорит, что у него нет денег и имущества и ему не с чего платить, судебные приставы могут отыскать это, при наличии.

И у них в данной ситуации на это есть полное законное право, так как открыто исполнительное производство.

Что грозит должнику в случае открытого исполнительного производства

Что же могут сделать приставы в рамках открытого исполнительного производства? Данный процесс грозит должнику следующим:

Розыск депозитных счетов в банках

Арест зарплаты, а также других регулярных доходов (пенсия, стипендия и так далее.)

Розыск имущества, которое может быть в наличии

Выдел доли из имущества, в том числе и совместно нажитого

Арест и последующая реализация доли в ООО, если должник является одним из учредителей.

Срок действия исполнительного документа составляет 3 года. В течение этого времени банк или другая организация-кредитор должны обратиться к приставам, чтобы взыскать долги.

В противном случае, если это не было сделано в течение 3 лет, взыскание долгов будет невозможным. Как же сам должник может себя вести в такой ситуации, если исполнительное производство уже запущено в отношении него? Вариантов развития событий несколько.

Он может:

Полностью и сразу погасить весь долг, если такая возможность есть

Погашать его частями, сумев договориться с кредиторами

Не оплачивать долг.

В последнем случае, если сам должник ничего не хочет платить, средства с него будут получены в принудительном порядке приставами.

И в данном случае это будет законно.