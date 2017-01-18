Как выбрать тапочки?

Домашняя обувь практикуется в большей степени на территории СНГ. Во многих европейских странах домашняя обувь не используется принципе. Там люди могут ходить по дому в уличной обуви.

Однако тапочки способы обеспечить расслабление стопе после напряжённого дня (в особенности после зимних сапог). На сайте http://tapkov.net/ представлен широкий ассортимент тапочек из спанбонда. Этот материал сегодня активно набирает популярность. При выборе настоятельно рекомендуется придерживаться основных критериев.

На что обращать внимание при покупке тапок?

Прежде всего, любые тапочки (вне зависимости для мужчины или для женщины, для ребёнка или для пожилого человека) должны быть выполнены на жёсткой подошве. Только так можно быть уверенным в безопасности стопы (владелец не подвернёт ногу).

Помимо этого рекомендуется обращать внимание на следующие критерии:

верхняя часть качественно пришита к подошве (двойной шов);

каблук по желанию;

остерегаемся синтетических материалов;

массажные тапки не так полезны, как кажутся;

выбираем модели, за которыми удобно ухаживать.

К натуральным материалам относится шерсть, хлопок и кожа. В основном кожаные тапки носят мужчины. Женщины предпочитают более мягкие и тёплые – шерсть, войлок и т.д.

Действительно, и дома можно находиться на высоте. Речь идёт о том, что тапки на каблуке не являются редкостью. Однако высота каблука редко превышает 3 см. Ведь тапочки – это обувь для отдыха, несмотря на поддержание стиля.

Тапочки в виде мягких игрушек

Подобные модели в особенности популярны среди детей. Однако многие не рекомендуют покупать подобные модели домашней обуви. Дело в том, что в ней стопа практически не дышит.

В результате развивается повышенная потливость. Тапки начинают плохо пахнуть. Конечно, можно их постирать. Но эффект продержится всё равно весьма недолго. Согласно нормам гигиены менять тапки рекомендуется раз в три месяца.

По цене тапочки определённо дешевле обуви для улицы. Ведь они используют подошву, которая выполняется из менее стойких материалов. Несмотря на это, цена на многие тапки ручной работы могут превышать и $200 и $300.

Обувь для дома во особенности необходима для загородного коттеджа. Невозможно на каждом квадратном сантиметре расположить греющие маты под напольным покрытием.

Канал «Полезный вечер» доходчиво объяснит, какие таки следует выбирать, а какие – нет:

