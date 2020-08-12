Какие есть виды рекламной полиграфии и как их изготавливают

Реклама – мощный инструмент для продвижения любого товара на потребительском рынке. Существует огромное количество самых разных рекламных конструкций, товаров, изделий, сувениров у которых одна единственная задача – продвигать товар, услугу, компанию. Отдельную нишу занимает рекламная полиграфия. Качественные услуги изготовления рекламы и полиграфии предлагает срочная типография https://gerf.ru/.

Разновидности рекламной полиграфической продукции

Все виды полиграфической продукции изготавливаются типографским способом. Некоторые вид можно напечатать с помощью цветного принтера, струйного или лазерного типа. Каждый вид рекламной полиграфии выполняет определенную задачу:

визитка. Изготавливается с использованием плотной бумаги, картона, как правило имеет небольшие размеры. На визитной карточке содержатся все необходимые данные о ее владельце, компании, предприятии;

буклет. Чаще всего размер буклета сопоставим со стандартным размером листа бумаги формата А4. Информация на листе печатается с двух сторон. Буклет может содержать две и более страниц, которые друг с другом скрепляются с использованием клея, пружины, ниток;

листовка. Стандартного размера листа формата А4. На странице может быть размещено графическое изображение, текстовое сообщение. Может быть черно-белой или в цветном исполнении. Распространяется с многолюдных местах, как правило рекламирует преимущества определенного товара, услуги;

каталог, брошюра. Состоят из нескольких страниц. Каталог может содержать более десятка страниц. На страницах каталога, брошюры может быть представлена информация о всех видах товаров, продукции, выпуском которых занимается данная компания, с подробным описанием свойств, характеристик, преимуществ.

Практическая полиграфическая продукция

К этой категории в первую очередь относятся календари. Несмотря на то, что сегодня они есть в любом смартфоне, тем не менее, печатная продукция пользуется популярностью.

Календарь всегда под рукой или на виду, поэтому рекламная информация хорошо запоминается. Современные календари, отпечатанные типографским способом бывают: