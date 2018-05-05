да придет идея думающему
Как выбрать школьный рюкзак для первоклассника?
5 мая 2018

Поход первый раз в первый класс для ребёнка превращается в настоящее приключение. Безусловно, энтузиазм в первый же месяц практически полностью исчезнет. В основную задачу родителей входит оснащение ребёнка всем необходимым. Сюда же можно отнести выбор рюкзака первоклассника. Отметим, что учебники для первоклашек располагают большим количеством картинок. При этом сами учебники достаточно большие. Ввиду этого требуется сумка, способная вмещать в себя «груз знаний» и при этом не подвергать здоровье ребёнка опасности.

На сайте https://www.rukzakoff.ru/category/shkolnie-ryukzaki/ Вы сможете найти широкий спектр предложения в отношении детских рюкзаков. Цена не является единственным фактором. Далее представим основные нюансы выбора, которые позволят выбрать рюкзак для использования ребёнком в течение нескольких лет.

Эргономические свойства

 Эргономические свойства

Рюкзак для первоклассника обязательно должен быть эргономичным и эффективно распределять нагрузку по всей поверхности спины равномерно. Достигается это посредством следующих аспектов:

  • на спинке присутствуют выпуклые элементы;
  • существует возможность регулирования лямок рюкзака;
  • у рюкзака есть подвеска (он может смещаться при необходимости вверх или вниз относительно спины ребёнка).

Помните о том, что настраивать длину лямок необходимо как минимум два раза в год (в зависимости от сезона изменяется верхняя одежда ребёнка).

Кроме того, выпуклые элементы обеспечивают нормальное дыхание спины ребёнка. Иначе говоря, она не будет потеть. Но, кроме всего вышеозначенного, не стоит забывать о том, что речь идёт о сумке ребёнка, который не особенно-то будет заботиться о её чистоте и сохранности.

Иными словами, старайтесь выбирать рюкзаки из прочных тканей, располагающих двойными швами.

Влагоотталкивающие свойства и внутренние отделения

 Влагоотталкивающие свойства и внутренние отделения

В рюкзаке обязательно должно быть разграничение пространства на несколько отделений. Это позволит систематизировать все вещи ребёнка и обеспечит быстрое приготовление к конкретному уроку.

Хотя бы главное отделение рюкзака (самое большое) должно быть защищено от проникновения влаги. Достигается это производителями при помощи специальной пропитки.

Эта же пропитка не позволяет закрепляться на ткани большинству загрязнителей.

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В видео приводятся все критерии, необходимые для выбора безопасного и практичного рюкзака первоклассника:

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