Что такое лайтбокс

Современный словарь постоянно пополняется все новыми словами, терминами и иногда так быстро, что не успеваешь сориентироваться и узнать значение термина. Однако не все так печально.



Иностранные слова, которые приходят к нам вместе с техническим прогрессом очень часто обозначают вполне тривиальные и до боли знакомые предметы. Например, лайтбокс. Что это? Не спешите отчаиваться: это всего лишь короб для размещения рекламы, снабженный подсветкой.

Такой вид рекламы стал очень популярным в последнее время и сейчас не составляет особого труда купить лайтбокс или его заказать.

Чем привлекателен световой короб

Если вы приобретаете лайтбокс, то можете многократно менять информацию, которая вам необходима.

Очень легко поменять место расположения лайтбокса.

Конструкция проста и надежна.

Если необходимо поменять световой элемент, то это не составит труда, так как короб легко разбирается.

Если необходимо сменить информацию, то меняется или вся информационная панель или плакат внутри короба, что тоже не составляет особого труда.

Световой короб позволяет разместить любую информации вам необходимую — логотип или контактные данные, изображение или тестовый формат.

Лайтбокс рекламирует товар или услугу круглосуточно.

Возможно сделать любой по форме световой короб, не составляет труда производство квадратной, прямоугольной, овальной, круглой, треугольной конфигурации. Если же вам необходима нестандартная форма световой коробки, то профессионалы соорудят и ее, только стоимость, конечно же, возрастет.

Виды лайтбоксов

Для рекламы товаров и услуг можно использовать две стороны световой коробки. Двусторонние лайтбоксы обычно устанавливаются на открытом пространстве, где ничего не мешает созерцать информацию с двух сторон. Даже если это и стена здания, то такой короб крепится к ней перпендикулярно.

Односторонние световые панели крепятся к фасадам зданий и торговых комплексов, на стенах внутри помещений. В этом случае для размещения информации используется одна плоскость.

Конструктивные особенности

Световые панели или короба состоят из металлического основания, плоскости для размещения изображения, боковых панелей и электросистемы.

Металлическая основа должна быть прочной и надежной. На нее крепится задняя стенка, которая, в основном, делается из железного листа, что позволяет сделать конструкцию более прочной и надежной.

Панель, на которой размещена информация, должна быть просвечивающейся, чтобы световой поток легко проходил и делал изображения ярче и читаемым в темное время суток. Поэтому переднюю панель делают из оргстекла, акрила или пластика.

Если лайтбокс только с одной информационной панелью, то электроподсветка устанавливается на заднюю панель. Если реклама расположена на двух сторонах, то закрепление светового оборудования делается посередине на боковой панели.