Что такое лайтбокс

Современный словарь постоянно пополняется все новыми словами, терминами и иногда так быстро, что не успеваешь сориентироваться и узнать значение термина. Однако не все так печально.
Иностранные слова, которые приходят к нам вместе с техническим прогрессом очень часто обозначают вполне тривиальные и до боли знакомые предметы. Например, лайтбокс. Что это? Не спешите отчаиваться: это всего лишь короб для размещения рекламы, снабженный подсветкой.
Такой вид рекламы стал очень популярным в последнее время и сейчас не составляет особого труда купить лайтбокс или его заказать.
Чем привлекателен световой короб
- Если вы приобретаете лайтбокс, то можете многократно менять информацию, которая вам необходима.
- Очень легко поменять место расположения лайтбокса.
- Конструкция проста и надежна.
- Если необходимо поменять световой элемент, то это не составит труда, так как короб легко разбирается.
- Если необходимо сменить информацию, то меняется или вся информационная панель или плакат внутри короба, что тоже не составляет особого труда.
- Световой короб позволяет разместить любую информации вам необходимую — логотип или контактные данные, изображение или тестовый формат.
- Лайтбокс рекламирует товар или услугу круглосуточно.
- Возможно сделать любой по форме световой короб, не составляет труда производство квадратной, прямоугольной, овальной, круглой, треугольной конфигурации. Если же вам необходима нестандартная форма световой коробки, то профессионалы соорудят и ее, только стоимость, конечно же, возрастет.
Виды лайтбоксов
Для рекламы товаров и услуг можно использовать две стороны световой коробки. Двусторонние лайтбоксы обычно устанавливаются на открытом пространстве, где ничего не мешает созерцать информацию с двух сторон. Даже если это и стена здания, то такой короб крепится к ней перпендикулярно.
Односторонние световые панели крепятся к фасадам зданий и торговых комплексов, на стенах внутри помещений. В этом случае для размещения информации используется одна плоскость.
Конструктивные особенности
Световые панели или короба состоят из металлического основания, плоскости для размещения изображения, боковых панелей и электросистемы.
Металлическая основа должна быть прочной и надежной. На нее крепится задняя стенка, которая, в основном, делается из железного листа, что позволяет сделать конструкцию более прочной и надежной.
Панель, на которой размещена информация, должна быть просвечивающейся, чтобы световой поток легко проходил и делал изображения ярче и читаемым в темное время суток. Поэтому переднюю панель делают из оргстекла, акрила или пластика.
Если лайтбокс только с одной информационной панелью, то электроподсветка устанавливается на заднюю панель. Если реклама расположена на двух сторонах, то закрепление светового оборудования делается посередине на боковой панели.