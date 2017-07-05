Как выбрать туристический рюкзак?

Походный рюкзак используется исключительно для туристических целей. Естественно, применять его в городе не имеет большого смысла. Объём походных рюкзаков начинается от 25 литров и выше. Настоятельно рекомендуется выбирать рюкзак под конкретные цели, а не исходя из выражения «чем больше, тем лучше».

Отличный походный рюкзак на Альпе позволит сохранить как можно больше сил в походе. Ниже будут даны рекомендации по обеспечению корректного выбора туристического рюкзака.

Имеет ли значение бренд?

Безусловно, покупая оригинальный туристический рюкзак, Вы страхуете себя сразу от большого количества неприятностей в походе. Отметим, что наибольшей проблемой в походе считается поломка рюкзака.

Вне зависимости от цены и качества приобретённого походного рюкзака всегда под рукой должен быть комплект для выполнения мелкосрочного ремонта (в основном это касается лямок).

Далее представлены важнейшие критерии выбора туристического рюкзака:

объём соответствует целям туриста;

рюкзак выполнен из качественных материалов;

несущие элементы (ремни, лямки и пояс) имеют дублирующую строчку;

рюкзак располагает регулировкой посадки.

Действительно, не случайно больше внимание уделяется регулировке посадки рюкзака. Ведь суть заключается в том, чтобы основной вес приходился именно на пояс, а не на плечи. В этом случае идти удастся значительно дольше, а усталость будет накапливаться медленнее.

Непромокаемость и достаточное количество отделений

Рекомендуется, чтобы хотя бы одно отделение в рюкзаке было полностью защищенным от влаги. В этом случае Вы можете не сомневаться в том, что документы или другие ценные вещи будут повреждены при переходе брода (к примеру).

Естественно, полноценная влагозащита немедленно отразится на цене рюкзака.

Также при выборе обращаем внимание на эргономику и ортопедическую составляющую. Спинка у рюкзака должна быть выполнена определённым образом. Это позволит избежать не только преждевременной усталости, но и повышенной потливости во время похода.

Лямки также должны быть выполнены с соблюдением технических стандартов. С одной стороны, они не должны быть плоскими. С другой – обилие мягкости негативно скажется на комфорте во время продолжительного похода.

При этом ширина лямок должна идеально совпадать с Вашей шириной плеч. В магазине alp.com.ua можно приобрести брендовые рюкзаки, в которых вышеозначенное расстояние подгоняется.

В видео специалист рассказывает основные критерии выбора туристических рюкзаков: