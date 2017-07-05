он думал и был вознагражден идеей
Как выбрать туристический рюкзак?
5 июля 2017

Походный рюкзак используется исключительно для туристических целей. Естественно, применять его в городе не имеет большого смысла. Объём походных рюкзаков начинается от 25 литров и выше. Настоятельно рекомендуется выбирать рюкзак под конкретные цели, а не исходя из выражения «чем больше, тем лучше».

Отличный походный рюкзак на Альпе позволит сохранить как можно больше сил в походе. Ниже будут даны рекомендации по обеспечению корректного выбора туристического рюкзака.

Имеет ли значение бренд?

 Имеет ли значение бренд?

Безусловно, покупая оригинальный туристический рюкзак, Вы страхуете себя сразу от большого количества неприятностей в походе. Отметим, что наибольшей проблемой в походе считается поломка рюкзака.

Вне зависимости от цены и качества приобретённого походного рюкзака всегда под рукой должен быть комплект для выполнения мелкосрочного ремонта (в основном это касается лямок).

Далее представлены важнейшие критерии выбора туристического рюкзака:

  • объём соответствует целям туриста;
  • рюкзак выполнен из качественных материалов;
  • несущие элементы (ремни, лямки и пояс) имеют дублирующую строчку;
  • рюкзак располагает регулировкой посадки.

Действительно, не случайно больше внимание уделяется регулировке посадки рюкзака. Ведь суть заключается в том, чтобы основной вес приходился именно на пояс, а не на плечи. В этом случае идти удастся значительно дольше, а усталость будет накапливаться медленнее.

Непромокаемость и достаточное количество отделений

 Непромокаемость и достаточное количество отделений

Рекомендуется, чтобы хотя бы одно отделение в рюкзаке было полностью защищенным от влаги. В этом случае Вы можете не сомневаться в том, что документы или другие ценные вещи будут повреждены при переходе брода (к примеру).

Естественно, полноценная влагозащита немедленно отразится на цене рюкзака.

Также при выборе обращаем внимание на эргономику и ортопедическую составляющую. Спинка у рюкзака должна быть выполнена определённым образом. Это позволит избежать не только преждевременной усталости, но и повышенной потливости во время похода.

Лямки также должны быть выполнены с соблюдением технических стандартов. С одной стороны, они не должны быть плоскими. С другой – обилие мягкости негативно скажется на комфорте во время продолжительного похода.

При этом ширина лямок должна идеально совпадать с Вашей шириной плеч. В магазине alp.com.ua можно приобрести брендовые рюкзаки, в которых вышеозначенное расстояние подгоняется.

В видео специалист рассказывает основные критерии выбора туристических рюкзаков:

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