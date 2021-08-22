Екскапитан сборной Афганистана по футболу призвала сжигать форму. Как она объясняет это

Активистка, борющаяся за права женщин, была «шокирована» приходом к власти Талибана.

Бывшая капитанка и основательница сборной Афганистана по футболу Халида Попал призвала игроков своей страны сжигать свою форму и удаляться из соцсетей. Об этом она рассказала в интервью CNN. Причиной стал страх афганской спортсменки и активистки при жизни своих коллежанок после прихода к власти Талибана, захватившего столицу Кабул.

Попал советовала футболисткам избавляться от всего, что связывает их с национальной командой, «чтобы их не могли идентифицировать, если придут к ним домой». «Удалите свои соцсети, старайтесь молчать и скрыть свою идентичность. Избавиться от своей идентичности», — просит Халида.

Читайте также: Эксгравец юношеской сборной Афганистана погиб в самолете во время побега из страны как попало отреагировала на ситуацию в Афганистане. И считает, что это событие может повлиять на будущее женщин в спорте. «Наши игроки абсолютно беспомощны, — убеждена Попал. – Мы так тяжело боролись, чтобы заработать имя на наших футболках и носить форму национальной сборной». «Футбол был для нас платформой, на которой мы отстаивали наши права как женщин, а также были голосом для наших сестер, которые его не имели и до сих пор жили при режиме Талибана». «Мы следили за новостями о том, как их забрасывали камнями и забивали до смерти.

Мы говорили, что, сколько бы из нас они убили, мы будем стоять вместе». Однако сейчас Халида потеряла этот оптимизм. «Я чувствую тяжесть в груди.

Мне грустно. Я не сплю, это больно. Я просто хочу отложить телефон подальше, чтобы почувствовать свободу в голове, но не могу. В последние недели я застряла в телефоне, созерцая коллапс моей страны и следя за нашими врагами».

Попал уже переживала приход к власти Талибана, когда ей было девять лет. Некоторых членов ее семьи тогда застрелили. «Это травматично для меня и моего поколения.

Наше детство повторяется снова. Я тогда задавала много вопросов. Почему мне нельзя ходить в школу? А если я хочу играть в футбол на улице? Почему моей маме не разрешают ходить на работу?»По словам Халиды, она будет не готова к возвращению Талибана к власти и последние события стали для нее"шоком". Футболистка считает, что международное сообщество не сдержала обещания защитить женщин Афганистана. «Мир забыл о нас, — признала спортсменка и призвала всех людей, организации и правительства» поддержать и защитить афганских женщин, которые не сделали ничего плохого «. — Будьте их голосами».

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Через три года Халида была вынуждена покинуть страну из-за угроз. Футболистка нашла приют в Дании.

В Дании спортсменка продолжила активистскую деятельность и в 2014 году основала Girl Power Organisation в поддержку прав женщин, особенно беженок и мигранток.